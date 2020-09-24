醫管局主席范鴻齡稱將向罷工醫護發信　拒評會否有解僱行動

醫管局員工陣線今年二月發起罷工，要求政府在新型冠狀病毒肺炎疫情之下「封關」，並提出一系列建議措施，當時逾七千醫護響應，政府其後陸續實施邊境管制。醫管局曾稱，已外聘律師團隊跟進員工「缺勤」一事。 醫院管理局主席范鴻齡今日（24日）出席醫管局大會後稱，已獲律師團隊詳盡意見，人事部正準備向數千名曾參加行動的醫護發信，要求各人解釋缺勤原因，再按程序「合情合理合法」處理。惟他拒評處分是否包括解僱，僅稱「解僱一個同事係好極端嘅行為」，亦需交由行政委員會及其他大會成員認可。 醫管局員工陣線主席余慧明回應指，罷工行動是由合法註冊的工會發起，套用范的說法是「合情合理合法」，期望醫管局可坦誠告知以甚麼理據處理參與員工。

范鴻齡拒評會否解僱罷工醫護，僅稱會按法律意見，合情合法合理處理。（歐嘉樂攝）

范鴻齡在醫管局大會後見傳媒，被問到其外聘律師團隊跟進罷工醫護的情況時，他多次指不欲評論該話題，但透露已獲得律師團隊詳盡法律意見，將根據意見、按合情合理合法的形式跟進，而人事部正準備發信予數千名「缺勤」的同事查詢缺勤理由，醫管局會根據答覆決定需否有進一步行動。

范：解僱一個同事係好極端行為

被追問解僱員工是否選項之一，范鴻齡再表明不欲評論，但強調「解僱一個同事係好極端行為，除非情況非常嚴重，係唔可以輕易用」，他日有決定亦需交由行政委員及其他大會成員認可，現時難評論如何處分某位同事。

余慧明促醫管局交代外聘律師團隊的理據及花費的公帑。（資料圖片／高仲明攝）

工會：疫情未過已提清算

醫管局員工陣線主席余慧明回應時重申，員工陣線是合法註冊的工會，而參與罷工的醫護並非「缺勤」、非無原因下曠工，是參與合法工會發起的工業行動，事前每位會員有知會直屬上司，「做足程序」，罷工亦是經會員大會投票後通過，套用范的說法是「合情合理合法」。她指工會亦有法律團隊給予意見，希望得悉醫管局用甚麼理據清算自己的員工。

余慧明批評，醫管局每次疫情嚴峻時就會將清算醫護的話題擱在一旁，惟疫情一緩和即再提出，直斥公營機構於疫情未過已開始清算，這種手法相信香港人看在眼內。她指待醫管局發信後，會商討如何回應及採取的行動，將作一致的決定。