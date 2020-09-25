新冠肺炎．最新｜居慈民邨84歲老伯不治　累計105患者死亡

本地新冠肺炎疫情回穩，連續四天單日新增個位數個案，昨天（24日）新增7宗確診，至今累計5,057宗。新增個案有3宗屬本地感染，和早前個案相關。另外4宗為輸入個案，3人由菲律賓扺港，1人由英國回港。 政府將英國納入高風險地區，10月1日起返港人士須持有72小時內發出的核酸檢測陰性證明，才可登機。而現正生效的防疫措施，亦由今日凌晨起，延長7日至10月1日。 香港迪士尼樂園今天（25日）起重開，樂園重開初期一星期營運五天，逢星期二和四（公眾假期和指定特別日子除外）暫停開放，直至另行通知。

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【18:37】伊利沙伯醫院發公布，一名84歲有長期病患的男病人（個案編號：2007），於7月21日因咳嗽及發燒入住伊利沙伯醫院接受治療，病人情況持續惡化，延至今日下午4時45分離世。院方對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。

死者生前居於慈雲山慈民邨民健樓，該居是第三波疫漸重災區，除了港泰護老中心爆疫外，區內多條屋邨也有個案。



連同上述個案，至今共有104名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。另有一病人在家中離世，之後化驗結果顯示確診。累計有105名病人染疫離世，絕大部分為長者。

新冠肺炎｜今增2宗確診均有源頭 創第三波疫情新低

【14:20】衞生署衞生防護中心公布，截至9月25日零時零分，中心正調查兩宗新增新型冠狀病毒確診個案，是自7月1日以來最低，亦是第三波疫情當中最低。

至今本港個案累計5,059宗（包括5,058宗確診個案和一宗疑似個案）

↓↓9月25日 迪士尼樂園重開↓↓

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【11:12】香港迪士尼樂園於今日（25日）重開，早上有不少粉絲到場排隊準備感受氣氛，準備入場。現場約有100人在門外等候。今早到場的林小姐與母親一身米妮老鼠造型到場，直言疫情第三波閉園，一直非常掛念到樂園遊玩，「原本以為瞓到好，噚日搞到瞓唔着。」並提早於開門前早上9時到場看表演。

迪士尼重開百人等候 母女粉絲米妮老鼠造型到場支持：噚日瞓唔着

【10:38】消息指，本港今日新增大概2宗確診個案，為連續第5天維持個位數，均是與早前患者有關連的本地個案。

【09:09】政府昨日（24日）刊憲將英國列入高危地區，要求由英國返港人士在登機前，須持有72小時內發出的核酸檢測陰性證明，到港後須到酒店檢疫，10月1日起生效。感染及傳染病專科醫生曾祈殷今（25日）在港台節目《千禧年代》表示，政府措施「早公布，後實施」，入境人士容易在灰色地帶，即9月底湧回港。而政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，新措施做法合理，10月1日實施都不算慢。

英國納高危地區10.1生效 醫生：入境人士易在月底湧港

▼迪士尼二期土地認購權不獲延長 9月25日重開▼

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▼9月25日起重開處所及放寬措施▼

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昨日總覽：

確診大廈食肆｜紅磡市政大廈、寶新大廈上榜 駿洋邨再無檢疫人士

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新冠肺炎｜英國納入高風險地區 10.1起有陰性報告才可登機返港

單日增7宗 有患者無住址 衞生署連日無公布個案關連

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