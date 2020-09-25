新冠肺炎．最新｜消息：今增大概2宗確診　防疫措施延長7日至10.1

本地新冠肺炎疫情回穩，連續四天單日新增個位數個案，昨天（24日）新增7宗確診，至今累計5,057宗。新增個案有3宗屬本地感染，和早前個案相關。另外4宗為輸入個案，3人由菲律賓扺港，1人由英國回港。

政府將英國納入高風險地區，10月1日起返港人士須持有72小時內發出的核酸檢測陰性證明，才可登機。而現正生效的防疫措施，亦由今日凌晨起，延長7日至10月1日。

香港迪士尼樂園今天（25日）起重開，樂園重開初期一星期營運五天，逢星期二和四（公眾假期和指定特別日子除外）暫停開放，直至另行通知。