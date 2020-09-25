直播｜迪士尼樂園重開　遊人興奮瞓唔着　帶你直擊新奇妙夢想城堡

新冠肺炎第三波疫情緩和，政府放寬限聚令措拖並允許兩大主題公園重開。香港迪士尼樂園於今日（25日）重開，早上有不少粉絲到場排隊準備感受氣氛，準備入場。現場約有100人在門外等候。

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今早到場的林小姐與母親一身米妮老鼠造型到場，直言疫情第三波閉園，一直非常掛念到樂園遊玩，「原本以為瞓到好，噚日搞到瞓唔着。」並提早於開門前早上9時到場看表演。

林小姐續説，自己曾到過美國兩個迪士尼、法國的迪士尼及日本的兩個迪士尼樂園，香港迪士尼是她第二最愛，雖然面積少但氣氛十足，對於政府早前收回二期用地的優先權，感到非常可惜，「我梗係覺得唔開心啦，要諗新嘅園區係有難度，但絕對唔可以將海洋公園搬過嚟，都唔襯。」

香港迪士尼樂園重開，林小姐跟媽媽一身米妮老鼠造型到場。（梁煥敏攝）

Duffy造型粉絲曾夢見迪士尼人物



另外，一身Duffy朋友造型的張小姐與男朋友到步，她笑言非常掛念到園區遊玩的日子，得知道樂園可以重開即時預訂門票，「之前冇得入園，發夢真係有見過啲迪士尼人物，但係邊個人物就唔記得啦，發夢嘅嘢記唔返。」休園期間不時為自己及家中的迪士尼人物公仔造衫，已一解相思之愁，對於迪士尼不能使用二期用地，感到失望，希望將來與港府再有新合作。

迪士尼發言人於昨日（24日）表示，目前入園預約反應熱烈，未來幾天直至下星期的預約限額接近爆滿，建議賓客盡快透過香港迪士尼樂園入園預約網站，以有效門票或會員卡，預約到訪日期。

根據香港迪士尼網站網站顯示出，樂園重開初期逢星期二、四停開，但公眾假期及指定特別日子仍會開放，現時正接受9月25日至10月2日的預約，但9月29日暫停開放。另外，「奇妙夢想城堡」，即園內新城堡「變身」工程正踏入最後階段，園方曾表示於今年底前正式開幕，冇指近日正進行射燈測試。

▼迪士尼收地兼重開▼