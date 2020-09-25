16歲少年與童黨毆團傳女童裸照男子　官判感化叮囑要珍惜機會

13歲女童與一名在社交媒體認識一名16歲少年交往時，曾把裸照傳給男方，男方卻把照片發送給同學。女童事後大怒並夥同6人教訓少年，對少年拳打腳踢之餘，並要少年脫褲讓她拍照及傳給朋友。女童等7人被控，其中一名16歲早前認罪的男被告，今(25日)在屯門法院獲判感化，裁判官水佳麗著他珍惜機會，又提到早前有未成年被告被判感化後，上訴庭認為不適合。

現年16歲的被告求情時稱，任職洗車工人，承認一項襲擊致造成身體傷害罪。同案共有7名被告，年齡介乎12至17歲，女童與其中4人早前已承認襲擊及有違公德等罪名並已判刑。

案情指，案中13歲的女被告，於去年9月得悉事主X將她拍不到樣貌的裸照傳給他人，遂約X於同月7日在天水圍見面，女被告當時與其他6名被告同行，事主亦有叫朋友陪同，X向女被告道歉，但女被告等人情緒激動，並一同毆打X，並要X脫褲讓她拍下體拍照，之後女被告把照片傳予他人。X事後告知母親並報警。

本案16歲男被告當日有隨女被告到場，他求情時稱因一時衝動和愚蠢犯案，明白不可用暴力解決問題，願意在感化期間遵守宵禁等條件。

裁判官水佳麗指事主行為不對，令相中人受到很大傷害，行為不道德，又認為被告等人糾黨打X，行為與黑社會無異，而女童把裸照傳給X亦有責任，認為女童亦不應輕易將這些照片傳予他人。

水官又勸被告若想在友儕間抬起頭，應好好做人和工作，不應用此方法，最終判他12個月感化，但也稱即使她現在判被告感化，律政司可以提出覆核，早前亦有獲判感化的被告，因上訴庭認為不合適而被改判其他刑罰，故叮囑被告要珍惜機會。

案件編號：TMCC 1221/2020