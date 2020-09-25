迪士尼二期土地建屋？　園方：返工居民與遊客同列車感覺奇怪

新冠肺炎第三波疫情緩和，香港迪士尼樂園今日（25日）疫情以來第二度重開。對於港府決定不延長約60公頃的樂園第二期土地認購權，園方回應指，不認同將土地用作興建住宅。 有關方面指出，一來現實上的配套不足，交通上有重大問題；二來會令樂園失去「夢幻」感覺，「迪士尼以夢幻王國見稱，如果（港鐵迪士尼線）同一卡列車入面，一班人好趕住返工，令一邊又話要跳出現實，感覺好奇怪。」

閉園兩個多月後，香港迪士尼樂園於9月25日重開。（張浩維攝）

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三個原因致華特迪士尼決暫停投資

港府本周三（23日）宣布不延長迪士尼樂園對樂園東部約60公頃土地的認購權，香港迪士尼母公司華特迪士尼對此感到極度失望。

據了解，華特迪士尼早前就有關項目，跟政府作出討論及構思。不過，樂園近年受不同原因影響，遊客數量減少，加上遊玩方式有變，並受到疫情夾擊，公司決定暫停注資投資項目，強調日後仍有機會就擴建計劃與政府合作，「唔係乜嘢都冇可能。」

閉園兩個多月後，香港迪士尼樂園於9月25日重開，園內城堡「變身」工程踏入最後階段。（張浩維攝）

如建屋 料迪士尼線承載力不足

現時香港住屋問題嚴峻，因此有建議政府應用二期土地興建房屋，但樂園對此不表認同，認為「百分百冇可能」。樂園指規劃上，港府雖然只對有關建築物有高度限制，但如果真的用作起樓，將會出現很多現實上的問題，當中包括要興建延伸鐵路，醫療及學校設施，母公司擁有鄰近地區使用權，對附近地方的興建可以提出意見。當公司認為不恰當，亦可以提出反對。「呢個地方主打休閒娛樂消遣運動，迪士尼亦以夢幻王國見稱，如果同一卡列車裏面，一班人好趕住返工，另一邊又話要跳出現實，感覺好奇怪。」加上港鐵迪士尼線只有四卡車，二期用地需要延伸鐵路，造價太高不划算。

▼迪士尼二期土地認購權不獲延長 9月25日重開▼

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園方提到，現時港府只是將樂園剔出優先使用權利，並非將來絕無合作機會。

現時全球的經濟受疫情影響，園方料難以有投資者巨額興建主題樂園，但「將來有無限可能」。「而家呢個情況下，好難要一間公司攞幾多個億去作咁大型投資，就算海洋公園都冇可能話搬就搬來，只係搬樂樂盈盈都可能好大工程，水土不服，更加唔好諗有如海洋公園主席劉鳴煒所講，水族館呢啲咁大型嘅建設。」園方認為改為興建短期樂園，或者其他康樂運動設施會較為適合，現時有關用地並無使用年期限制。