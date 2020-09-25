39歲男強制檢疫期間擅離檢疫點判囚14日　累計51人被法庭定罪

39歲男子早前接受14日強制檢疫令期間，擅自離開檢疫點，涉違返第599E章《外國地區到港人士強制檢疫規例》，今日（25日）於屯門裁判法院被判即時監禁14日。 截至今日，共有51人因違反檢疫令被法庭定罪，被判監禁最多3個月或罰款15,000元不等。

39歲男違反強制檢疫令，判即時監禁14日。圖為鯉魚門度假村檢疫中心（資料圖片／梁鵬威攝）

衛生署表示，涉案39歲男子早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日。在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於3月27日離開其檢疫地點。他被控違反《規例》第8（1）及8（5）條，今日於屯門裁判法院，就兩項罪行被判處即時監禁14日。

根據《規例》，由3月19日起，除豁免人士外，所有從中國以外地區抵港的人士須接受14天的強制檢疫。另外，由2月8日起，按法例第599C章《若干到港人士強制檢疫規例》，所有在到港當日之前的14日期間，曾在內地、澳門及台灣逗留的人士，不分國籍和旅遊文件，必須接受14天的強制檢疫。違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁6個月。

衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反《規例》的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守《規例》。發言人重申，「衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。」

截至今日，共有51人因違反檢疫令被法庭定罪，被判監禁最多3個月或罰款15,000元不等。

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