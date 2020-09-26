新冠肺炎．最新｜消息：今日新增大概2宗確診　料連續6天個位數

社會新聞
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本地新冠肺炎疫情回落，昨天（25日）新增2宗確診個案，均是本地感染，並與早前的個案相關，是自7月5日起第三波疫情以來單日確診人數最少，亦是連續四天無不明源頭個案，確診個案累計增至5,059宗。截至昨上午9時，現時共有160名確診病人分別於17間公立醫院留醫，其中12人情況危殆，九人情況嚴重，其餘139人情況穩定。

另外，昨天香港迪士尼樂園重開，目前一星期營運五天，逢星期二和四（公眾假期和指定特別日子除外）暫停開放，直至另行通知。

【11:33】消息指，今日新增大概2宗確診個案，料連續6天的單日確診數字是個位數。

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