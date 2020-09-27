調查指逾四成青年盼彈性上班　認為更善用時間　惟量度表現有困難

疫情下，工作環境亦帶來轉變，一項調查發現，43.4%受訪青年期望長遠而言，僱主可實行彈性上下班時間安排，另有20.5%盼在家或遙距辦公。 負責研究的青年智庫團體引述僱主代表指，工種差異及管理困難窒礙推行彈性工作安排，團體認為本港職場仍相對欠缺彈性，建議當局增加誘因包括提供稅務寬減，鼓勵企業自願推行，並檢視勞工法例，補足現時的灰色地帶，包括研究加入在家工作時的意外保障等。團體又指，調查顯示近半受訪青年於疫情期間需放無薪假，情況嚴重，建議港府予以關注。

青年創研庫認為本港職場仍相對欠缺彈性，建議當局增加誘因。(香港青年協會青年研究中心「青年創研庫」提供)

香港青年協會青年研究中心「青年創研庫」於6月14日至22日期間，成功以問卷調查形式，訪問521名20至39歲本港青年，結果顯示，47.2%受訪青年表示於疫情期間，需放取無薪假；另有46.1%人需要清假或被迫放大假，亦各有25.7%受訪者的公司，實行減薪及裁員安排。調查又反映，僅得18.2%受訪青年獲安排在家辦公，主要是大企業，或來自資訊及通訊業、專業及商用服務業、地產業的公司。

結果又指，43.4%受訪青年希望僱主安排彈性上下班時間，34.4%期望壓縮工作周，另有20.5%盼在家或遙距工作。69.4%受訪者認為實施彈性工作，可以更靈活運用時間，39.8%人表示可避開繁忙時間上下班，另有19.2%人認為會增加對公司歸屬感。



調查顯示，39.8%受訪青年認為，彈性工作安排，可避開繁忙時間上下班。(資料圖片)

不過，受訪青年理解僱主推行彈性工作的困難，原因分別是「部分工種無法實行彈性安排」、「影響和顧客同事之間溝通」，以及「資訊科技配合不了彈性工作的需要」，各佔45.1%、33.3%及30.4%。

「青年創研庫」又訪問多位學者及企業代表，其中勞工顧問委員會資方代表麥建華認為，本港工種涉不少前線服務，在家工作會影響銷售、市場推廣等，亦不能通過網上會議解決；他又指，量度員工表現亦有困難，管理層長時間沒接觸下屬，除少數的可量度的報告類工作，佔多數的服務型工作的量度表現標準仍然模糊。

組織又引述香港總商會人力委員會主席林翠華指，部分企業未有足夠基建設備支援大量員工透過VPN登入公司伺服器在家工作，網絡穩定成大問題；樹仁大學工商管理學系助理教授林昊輝則指，本港職場涉太多差異及變數，不宜一概而論，未必能參考外國做法，他又指不立法比立法好，應提供更多宣傳及鼓勵，另建議政府可向自由工作者發放津貼，鼓勵他們成為彈性工作安排一員。

青年創研庫民生組召集人陳昌堅指，本港大部分僱主未有為彈性工作安排做好準備，在疫情的非常時期，能夠在家工作的受訪青年只佔少數，反映本港職場仍相對欠缺彈性。他認為，政府應進一步優化「遙距營商計劃」，支援中小企業在疫情下，仍可繼續營運和提供服務，另增加推行彈性工作安排的誘因。

被問到不少本港員工於疫情期間，被迫放無薪假，陳昌堅認同情況嚴重，惟保就業計劃未有考慮企業要求員工放無薪假問題，期望政府可予以關注。

副召集人廖美欣則建議當局檢視勞工法例，進一步保障彈性工作安排下勞資雙方的權益，包括研究需否加入在家工作時的意外保障，以及探討半職僱員的勞工保障，政府亦可透過減稅等做法，鼓勵企業推行彈性工作安排。



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