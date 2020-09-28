新冠肺炎．最新｜電影金像獎協會︰下屆金像獎延至2022年合併舉行

本地第三波新冠肺炎疫情回穩，本港今日（28日）新增10宗個案，確診個案累計增至5,076宗，今次亦是相隔8天，確診數字重返雙位數。有7宗屬外地輸入，餘下3宗則為本地感染，但全部與早前確診個案相關。本地感染個案中，包括1名居於何文田的1歲男童染疫；另輸入個案中，亦有1名5個月大從阿根廷抵港的女嬰確診。

新冠肺炎｜明年電影金像獎典禮停辦 順延2022年合併舉行

【14:58】香港電影金像獎協會宣布，鑑於新冠病毒疫情一直變化，2020年內大部分時間，全港戲院未能正常營業。金像獎董事局討論後，決議順延第40屆香港電影金像獎頒獎禮至2022年舉行。2020及2021年年度符合參選資格電影，將於2022年首季合併進行投票及頒獎儀式。

【14:04】衞生署衞生防護中心公布，截至今日零時，新增10宗確診個案，至今本港個案累計增至#5,076宗。新增的個案中，有7宗曾於潛伏期身處外地，其餘3宗與本地個案有流行病學關連。由於沒有源頭不明感染個案，衞生署今日將不舉行疫情記者會。

3宗與早前確診者相關的本地感染個案資料︰

病人編號#5071，1歲男童，9月26日發病，居於何文田鴻興閣

病人編號#5072，43歲男性，9月26日發病，居於馬鞍山錦龍苑龍耀閣

病人編號#5075，49歲女性，9月26日發病，居於屯門寶田邨6座

7宗輸入個案資料︰

病人編號#5067，32歲男性，從烏克蘭抵港

病人編號#5068，64歲男性，從印度抵港

病人編號#5069，64歲男性，9月26日發病，從緬甸抵港

病人編號#5070，5個月大女嬰，9月26日發病，從阿根廷抵港

病人編號#5073，52歲男性，從法國抵港

病人編號#5074，49歲女性，從英國抵港

病人編號#5076，50歲女性，從菲律賓抵港，入住灣仔帝盛酒店

【11:14】消息指，今天新增大概10宗確診個案。如確診個案達雙位數，將是相隔8天，再錄得單日出現雙位數確診情況。

新冠肺炎｜許樹昌：社區仍有隱形患者 不宜放寬限聚令、食肆人數

【09:48】新冠肺炎疫情近日放緩，不過昨日（27日）新增一宗源頭不明的本地個案。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（28日）於港台節目表示，新增源頭不明個案反映社區仍有隱形患者，呼籲市民如有輕微病徵，應盡快求醫，或到醫管局的指定門診留下深喉唾液樣本，接受檢測。他又稱，由於再有源頭不明個案，個人認為暫時未太適合放寬4人限聚令及食肆人數，不過政府可考慮局部恢復宗教活動，為場地設人數上限。

▼9月25日起重開處所及放寬措施▼

+ 4 + 4 + 4

▼迪士尼收地兼重開▼

+ 3 + 3 + 3

昨日總覽：



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