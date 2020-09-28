中大篩查近3,500人　揭1.8%人患癌、7%癌前病變：腸癌、前列腺癌

香港中文大學自2018年開展「中大賽馬會齊心防癌計劃」，望了解肥胖與患癌之間的關連，至今累計招募近3,500名合資格市民參與，參加者當中有近9成人為超重或中央肥胖，中大提供大腸癌，以及乳癌或前列腺癌等篩查服務。 計劃找出有10人患上大腸癌、37名男士患有前列腺癌，15名女士患上乳癌，另外亦有246人被發現有癌前病變，若未能及早發現有機會演變為癌症。

「中大賽馬會齊心防癌計劃」至今累計招募近3,500名合資格市民參與。（陳倩婷攝）

「中大賽馬會齊心防癌計劃」以一站式篩查方式，由2018年起至今累計為近3,446個合資格市民，提供多於一種癌症及代謝綜合症的篩查服務，當中有3,018名參加者屬超重或中央肥胖。

其中有3,230人適合接受大腸癌篩查，當中367人獲轉介做大腸鏡檢測，於347份報告當中，有10人被診斷患上大腸癌，另分別有151人及95人被發現有大腸腺瘤及後期腺瘤，兩者均為癌前病變，若未能及時發現，有機會演變為大腸癌。

此外，有37名參與計劃的男士患上前列腺癌，另有15名女士確診患有乳癌。除癌症篩查外，計劃亦找出50宗新增糖尿病個案。

計劃將繼續招募市民參加，負責團隊期望市民應關注自身腸道健康及肥胖問題，而計劃結果亦顯示，一站式的多樣癌症篩查模式有效，倡成為本港癌症篩查的未來方向。