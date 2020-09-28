【超級單車徑】元朗至上水段明啟用　6小時可由屯門踩到馬鞍山

香港向來欠缺單車配套設施，土木工程拓展署今日（28日）表示，連接元朗至上水的11公里長單車徑明日（29日）將開放予公眾使用，亦即代表全長60公里、由屯門接通馬鞍山的「超級單車徑」主幹線已完成，按一般市民踏單車時速10公里速度計算，行完整條單車徑版「屯馬線」約需時6小時。 政府表示，新一段單車徑將途經元朗錦田河、上水塱原濕地，及文天祥公園等；沿途亦有單車匯合中心，當中設有單車租賃站、小食亭和洗手間等。

政府表示，一直致力推展貫通新界東西的單車徑網絡，連接分散的單車徑，其中新界單車徑網絡包含屯門至馬鞍山的主幹線，以及荃灣至屯門的主幹線。政府稱，屯門至馬鞍山單車徑全長60公里，其中上水至馬鞍山段，及屯門至元朗段已分別於2014年及2016年開放；至於元朗至上水的新單車徑則於明日啟用，亦意味單車徑版「屯馬線」全線主幹道正式落成啟用。

政府指，新開放的元朗至上水單車徑，將途經風景優美的景點，例如元朗錦田河和上水塱原濕地，亦會途經新田一帶，區內有多個文化景點，包括大夫第和文天祥公園。另外，單車徑沿途有配套設施，如休息處，及設有單車租賃站、小食亭和洗手間等設施的單車匯合中心。

至於全長22公里的荃灣至屯門的主幹線，政府指荃灣青荃橋至灣景花園的一段的新單車徑現正興建中，全長2公里，預計明年年初開放；餘下路段的工程亦會繼續推展。