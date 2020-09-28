麥包麥長青遭滋擾案｜稱由男二淪《Do姐有問題》嘉賓　索償敗訴

前無綫電視藝人麥長青（麥包）的妻子六年前疑墮入投資騙局，炒賣iPhone但最終損手。麥包和妻子之後收到滋擾電話，麥當時在拍電視劇《愛．回家》時，更有大漢到將軍澳電視城向他追債。麥包指事件令他失去工作機會，令他由男二淪為《Do姐有問題》嘉賓，遂向涉嫌滋擾他的人追討損失，據悉涉款逾百萬元，惟對方卻向麥反追討款項。高等法院今(28日)頒下判詞，裁定麥包向被告追討賠償敗訴，被告向麥追討款項亦同告失敗。

原告麥長青，兩名被告：黃美芳及天時達（香港）有限公司。

麥妻曾捲入炒賣iPhone騙案

麥的妻子林孜於2014在男子吳志豪遊說下，投資炒賣iPhone獲利。她同年11月再投資，和朋友籌得合共逾400萬後交吳。吳之後把一張118萬元的支票給予麥妻，聲稱是炒賣的部份利潤。該支票付款人為次被告，並有首被告的簽名，但未有寫上收款人。該筆款項最終存入麥的戶口。惟騙局最終東窗事發，吳因此被捕。根據資料顯示，吳承認8項欺詐罪，被判監7年。

麥指騙局被揭破後，他遭受到連串滋擾事件，並指搗亂的人是由被告指派，因而要求被告賠償。被告則提出反申索，要求追討涉案支票的款項。

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拍《愛．回家》遭人追債

麥包作供時透露，他於2016年1月20日在無綫拍攝劇集《愛·回家》，期間收到通知，有大漢到無綫向麥包追債，亦點名要見無綫高層樂易玲。及後，其代言的海味舖亦被人搗亂。

自言未到高峰被拉咗落嚟

麥形容，加入無綫由「九線尾、十線頭」做起，「一格格咁爬上去」，才「爬」至男角第二格。惟他未到高峰，便「畀你哋(被告)拉咗我落嚟！」麥指事件後其演出機會大減，甚至有同事在無綫遇到麥，會低頭避免直望。

被告律師盤問時指，麥之後仍有演出機會。惟麥反指，如在《Do姐有問題》 中只是做嘉賓，收取500元的利是。

被告辯稱同是騙案受害人

首被告黃美芳則供稱，她亦是騙案受害人。涉案的118萬元支票，是她交予他人投資iPhone。麥的律師盤問時，指黃曾致電林孜，聲言若對方拒還錢，會把事件告知他人，包括曾志偉，又指黃曾說：「影響你先生工作同聲譽，就唔好啦。」黃否認說過影響麥工作和聲譽，但不記得是否提及曾志偉。

案件編號：HCA 254/2016