單親孖仔三十而立　地勤轉職工程獲頒傑出學徒　齊上齊落攻測量學

由職業訓練局（VTC）舉辦的傑出學徒獎勵計劃，今年選出4名傑出學徒獲得嘉許，另外四名學徒獲頒尤德爵士紀念基金優秀學徒奬。現職工料測量技術員的林政輝是今屆其中一名獲獎者，他與孖生哥哥林政峰自小形影不離，中學會考畢業後為了替獨力工作養家的媽媽分擔，因而放棄升學投身職場。 臨近30歲時，兩兄弟有感「男人三十而立」，期望能透過進修學得一技之長，隨後透過修讀建造管理學高級文憑，以及參加學徒訓練計劃「半工讀」，終在工程界闖出一片天。兩兄弟下一步計劃亦是齊上齊落，透過修讀學位銜接課程，以成為專業測量師為目標。

林政輝（左）及孖生哥哥林政峰（右）為香港專業教育學院（IVE）建造管理學高級文憑畢業生，現正任職工料測量技術員。（受訪者提供）

孖生哥哥林政峰及弟弟林政輝自小與母親相依為命，任職侍應媽媽需獨力養家。兩兄弟於2010年中學會考畢業後，希望替辛勞的母親分擔，因而放棄升學投身職場，曾先後任文職、機場地勤人員等工作。

兄弟同於中國建築工程（香港）受培訓

兩兄弟在臨近30歲時，有感「男人三十而立」，期望可有一技之長，透過任職專業工作，長遠能讓媽媽安享晚年，兩人因而決定參加學徒訓練計劃「半工讀」，同樣於中國建築工程（香港）擔任工料測量技術員及接受培訓，與此同時修讀香港專業教育學院（IVE）建造管理學高級文憑課程。

兩兄弟目前已畢業，他們笑言，兩兄弟的經歷類近，雖然在公司內負責的工程項目不同，但下班後亦能互相訴苦，在「半工讀」的辛勞日子中互相扶持。

政輝（右）的出色表現獲部門主管的認同，獲提名參加傑出學徒奬勵計劃。（受訪者提供）

報讀建造工程管理學士 冀成專業測量師

曾任職機場地勤的弟弟政輝加入工程界後，以另一身分「重返機場」，他主要負責參與連接一號客運大樓和北衛星客運廊的天際走廊（sky bridge）工程項目；哥哥政峰則參與大型無人駕駛及行李輸送系統項目。

政輝的出色表現獲部門主管認同，獲提名參加傑出學徒奬勵計劃，今日正式獲頒傑出學徒獎項。他表示，母親獲悉自己得獎後感到十分開心；至於哥哥政峰被問及有否羨慕弟弟獲獎，他回應時笑言兩兄弟如同「靈魂伴侶」，替弟弟感到高興。

政輝現正修讀才晉高等教育學院（SHAPE）與澳洲墨爾本皇家理工大學（RMIT University）合辦的建造工程管理學士學位銜接課程，政峰亦準備報讀該課程，兩兄弟均以成為專業測量師為目標。

傑出學徒獎勵計劃由VTC主辦，得奬者來自不同專業範疇，包括屋宇裝備工程、鐵路運輸、機電及電力工程等。今年共有約250名註冊學徒獲僱主提名參加計劃，評審委員最終選出12名傑出學徒獲得嘉許，另外4名學徒獲「尤德爵士紀念基金優秀學徒奬」；傑出學徒稍後將獲安排到訪海外學院和企業考察交流。