7.21事件後要求特首「講人話」成焦點　業內人士：她對真相有堅持

香港電台助理節目主任利君雅早前被知會需延長試用期120天，並會「重啟」涉及她在去年7月至11月期間出席政府記者會表現的調查。港台工會認為事件並非僅涉及利君雅個人仕途，而是涉政治打壓及程序不公義，勢將衝擊港台員工考核制度及破壞新聞自由。 事件的主角利君雅於去年反修例運動期間聲名大噪，因她在多個記者會上的提問尖銳，包括曾在去年元朗7.21事件翌日的政府記者會上，質問特首林鄭月娥7.21事件是否「官警黑合演的大龍鳳」，並要求林鄭「講人話」，其後被網民形容為「新聞女神」。 有認識利君雅的業內人士透露，利君雅工作時秉持求真及追求公義的精神，對真相有堅持，「佢想知嘅嘢會打爛沙盤璺到篤」。

巴基斯坦裔 曾於NOW、TVB、明報任職

於1986年出生的利君雅屬巴基斯坦裔，在香港土生土長，她在浸會大學傳理學院主修廣播新聞，2008年加入Now新聞台，後轉職至無綫電視，因她說得一口流利的廣東話，而被網民所關注。她隨後轉職明報，數年後選擇重投電子傳媒行列，加入港台，現為香港電台節目《視點31》主持。

因2019年反修例運動而成名

去年香港爆發反修例風波，翻查資料，利君雅去年多次在政府及警方的記者會上「直線抽擊」，提出尖銳的問題，令她人氣急升，被網民封為「良心記者」、「新聞女神」。

▼2019年7月22日政府記者會回應元朗7.21事件▼

利君雅向特首林鄭月娥提問： 「過往立法會所謂受衝擊嘅時候，你凌晨4點都可以出嚟見市民，噚晚成晚你去咗邊？」 「你不斷話暴力會激發暴力，噚晚係咪官警黑合演嘅大龍鳳，要兌現你呢句說話？」 「噚晚瞓唔瞓得著覺？…市民等咗好耐，噚晚好多人瞓唔到覺！」 「可唔可以唔好咁啊？講人話啊唔該你！」 在利君雅多番追問下，特首林鄭月娥終回應，「我以為我已經答咗，一定唔會容忍任何暴力，唔容忍暴力，當然唔會學你話齋，將執法人員和施暴人員擺埋一齊。」

▼2019年8月6日警方記者會回應7.21事件▼

利君雅部分提問： 「點解唔當場拘捕? 要慢慢再拘捕？」 「請你講清楚點解30幾分鐘不在場，保障唔到市民安全？點解當初唔執法？」 「CCTV影到好多警車經過，但無一個警員落車去睇果班白衣人，果班白衣人唔係一個、兩個，係成幾百人，點解當初你哋無執法？點解你哋當晚無拉走啲人，點解事後先拉幾十人？」

▼2019年11月8日科技大學學生周梓樂離世後警方記者會▼

利君雅當日部分提問： 「周同學出事後，警方高層記者會入面，無主動交待佢嘅情況，反而傳出傷重消息後，先由你哋交代，有市民認為你哋嘅忽然關心係貓哭老鼠，如果你們重視呢單個案，點解今日唔係高層出嚟，高層係咪要同你哋割席，所以變咗由你哋交待？」 「周同學嘅死，你哋係咪認為無半點關警方行動事？ 你哋係咪丁點責任都無？」 「宜家警隊有殺人嫌疑，不論咩形式都好，你哋自己去查呢單個案，同六、七十年代警察查自己人貪污有咩分別？你哋會點開脫自己嫌疑，令呢件事嘅真相令公眾信服？」 利君雅提出這三條問題後，東九龍總區的警方代表一直迴避問題，利君雅不滿，以13分鐘窮追不捨，終迫使警方較為正面地回應。

有認識利君雅的業內人士透露，利君雅工作時秉持求真及追求公義的精神，對真相有堅持。 (資料圖片)

行家眼中的利君雅：對真相有堅持

有認識利君雅的業內人士透露，利君雅為人有原則，做事仔細，對自己及工作要求高，鑽研一個議題時，會「做足功課」，希望報導更深入及詳盡，亦秉持求真及追求公義的精神，對真相有堅持，「佢想知嘅嘢會打爛沙盤璺到篤」。