新冠肺炎．最新｜啟德地盤爆疫源頭不明　行會今商延長限聚令

本地第三波新冠肺炎疫情回穩，本港昨日（28日）新增10宗個案，7宗屬輸入個案、3宗屬本地感染個案，與早前確診個案有關連，確診個案至今累計5,076宗。啟德沐泰街一個地盤累計已有兩名工人染疫，源頭仍然不明。 上周五（25日）延續生效的防疫措施，將於本周四中秋節兼國慶日午夜屆滿，行政會議將在今日的每周會議上，商討是否再延長或修改4人限聚令、食肆限桌令及口罩令等，據報當局正研究准許恢復宗教聚會及放寬體育訓練人數上限。

▼9月25日起重開處所及放寬措施▼

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疫境哀歌｜中秋節難團圓 安老院謝絕探訪 老伴半年未相見

【08:00】打開家中電視機，玲婆婆（化名）盯著發光螢幕愣着，畫格不斷轉變，但她心思早已飄到遠方。這已是不知第幾天的失眠夜，她惦記體弱的老伴，但對方身在安老院，疫情爆發以來相見無期。

院舍謝絕探訪，掛心老伴吃不飽、穿不暖，她天天厚著臉皮到訪，左手撐著拐杖，右手帶著一袋二袋，但總是吃閉門羹收場，如是者已大半年。周四（1日）是中秋節，兩口子有糖尿病，玲婆婆想起以往一起留家分享「豬仔包」當月餅的舊事。明月當空，今年兩人難見面團圓，她只寄望疫情盡快遠去，生活回復正常，再見久違的另一半臉龐。

▼迪士尼收地兼重開▼

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