新冠肺炎．最新｜消息：今增大概4宗確診　元朗護老院友初步確診

本地第三波新冠肺炎疫情回穩，本港昨日（28日）新增10宗個案，7宗屬輸入個案、3宗屬本地感染個案，與早前確診個案有關連，確診個案至今累計5,076宗。啟德沐泰街一個地盤累計已有兩名工人染疫，源頭仍然不明。 上周五（25日）延續生效的防疫措施，將於本周四中秋節兼國慶日午夜屆滿，行政會議將在今日的每周會議上，商討是否再延長或修改4人限聚令、食肆限桌令及口罩令等，據報當局正研究准許恢復宗教聚會及放寬體育訓練人數上限。

【12:18】消息指，今日增大概4宗新型肺炎確診個案。

新冠肺炎｜許樹昌：通關需14天零本地感染 暫不應放寬防疫措施



【10:00】中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今（29日）早在新城節目《香樹輝King King傾》表示，政府現時希望盡快通關，本港起碼需要達致14天零本地確診，故暫時不應再放寬防疫措施。

新冠肺炎｜消息：元朗護老院七旬院友初確診 隔三周再現院舍個案



【9:22】消息指，博愛醫院增一名71歲女病人初步確診新型肺炎，據悉病人是元朗護老院院友。記者以街坊身份致電院舍查詢時，職員稱有院友懷疑染疫需接受檢測，未知結果，仍待衞生署通知，又著「大家保重」。對上一次公布有院舍爆疫，是9月3日，匡智梨木樹照顧員（#4837）。

袁國勇：共用物品如森林大火 籲勿碰街市檔毛巾 已去信醫管局



【9:00】香港大學微生物學系講座教授袁國勇，今（29日）早在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，市民外出時最好自備物資，不要共用街市檔毛巾或其他器具，「共用情況喺疫症情況係唔要得，好似森林大火。」他又稱，醫院亦有共用器具情況，譬如一個病房共用一至兩個量血壓工具，他曾就此情況去信醫院管理局建議改善。

▼9月25日起重開處所及放寬措施▼

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昨日總覽：新冠肺炎．9.28｜增10確診近8日新高 啟德沐泰街地盤共2工人染疫

新冠肺炎｜許樹昌：社區仍有隱形患者 不宜放寬限聚令、食肆人數

新冠肺炎｜逾350間酒吧簽署抗疫承諾約章 促放寬限制人數及時間

新冠肺炎｜增10宗確診 3宗屬有源頭本地感染 何文田1歲男童中招

疫境哀歌｜中秋節難團圓 安老院謝絕探訪 老伴半年未相見

【08:00】打開家中電視機，玲婆婆（化名）盯著發光螢幕愣着，畫格不斷轉變，但她心思早已飄到遠方。這已是不知第幾天的失眠夜，她惦記體弱的老伴，但對方身在安老院，疫情爆發以來相見無期。

院舍謝絕探訪，掛心老伴吃不飽、穿不暖，她天天厚著臉皮到訪，左手撐著拐杖，右手帶著一袋二袋，但總是吃閉門羹收場，如是者已大半年。周四（1日）是中秋節，兩口子有糖尿病，玲婆婆想起以往一起留家分享「豬仔包」當月餅的舊事。明月當空，今年兩人難見面團圓，她只寄望疫情盡快遠去，生活回復正常，再見久違的另一半臉龐。

▼迪士尼收地兼重開▼

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