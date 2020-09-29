直播｜鄧炳強出席油尖旺區議會　料遭問警拉跌孕婦及撲跌女童事件

警務處處長鄧炳強今日下午2時半，將出席油尖旺區議會會議。今日會議的議程，將跟進今年8月31日及9月6日警方不正常使用武力行為。上月8.31事件一周年，防暴警在旺角截查途人期間，有孕婦被拉跌；另外9月6日的九龍遊行中，傳媒亦拍下一名12歲女童，遭多名防暴警員追趕及撲倒，並遭警員騎在身上制伏，鄧炳強料在會議上，就連串執法行動安排作出回應。 會議開始前，有撐警團體到舉行會議的旺角政府合署外叫喊口號，正義聯盟主席李偲嫣亦有到場外撐場，更向鄧炳強獻花。《香港01》會直播會議。

2020年8月31日，一名孕婦於太子站外被警推跌及噴椒。（資料圖片）

鄧炳強在區議會表示，油尖旺區今年1至7月共接獲5,959宗罪案，較去年同期的4,906宗，上升約22%。同期間，區內詐騙案增加達4成，當中3分1屬口罩騙案；而反修例相關罪案中，刑事毀壞案增3成，縱火案增1倍，妨礙公安相關罪行增52倍。油尖旺區罪案形勢與香港整體形勢大致相同。

鄧炳強續指，就反修例事件，現時情況已較去年大有改善，目前合共有逾1萬人被捕，約4成被捕者為學生，當中55%為大專生，45%為中學生。至今約有2,227人遭檢控，包括曾踢保人士。

鄧炳強在開場發言中，主動提及8月31日警拉跌孕婦，以及9月6日警員撲跌女童事件。鄧指，在8月31日的事件中，現場的確有人大叫「有大肚婆」，但當時亦有人叫喊口號，並非所有在場人士都能聽到所有人的叫喊內容，當時警方亦要採取拘捕行動。他形容，涉事孕婦「跌咗落地下」後，已有女同事馬上安慰事主，而事主丈夫雖為被捕者，但警方亦有特別處理，待安頓後才將事主丈夫帶走問話。他表示，警方對於涉事孕婦表示慰問，但有人犯法，警方必須採取拘捕行動。

至於9月6日一名12歲女童買顏料時，於西洋菜南街近山東街位置，受驚嚇欲快跑離開時，被多名防暴警察追趕並且撲跌事件，並遭警員騎在身上制伏。鄧炳強表示，事發時有少女突然狂奔，可疑的舉措令警員有必要，以「最低武力截停」少女。