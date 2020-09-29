復課丨楊潤雄：恢復全日制課堂需視乎疫情　要有心理準備再停課

全港中小學及幼稚園今日（29日）全面恢復面授課堂，但只能以半日制形式上課。教育局局長楊潤雄在社交網站表示，仍要視乎疫情的發展、專家的意見及其他的配套措施，硏究何時才有足夠條件讓學校恢復全日制課堂及讓跨境學童回港上課。 他又指，要有心理準備個別學校、甚至全港學校仍有機會因疫情關係，再次要暫時停課，改為在家學習。

教育局局長楊潤雄在社交網站表示，要有心理準備個別學校、甚至全港學校仍有機會因疫情關係，再次要暫時停課，改為在家學習。（Facebook截圖）

全港中小學及幼稚園今日（29日）全面恢復面授課堂，但只能以半日制形式上課。教育局局長楊潤雄在社交網站表示，仍要視乎疫情的發展、專家的意見及其他的配套措施，硏究何時才有足夠條件讓學校恢復全日制課堂及讓跨境學童回港上課。

他又指，要有心理準備個別學校、甚至全港學校仍有機會因疫情關係，再次要暫時停課，改為在家學習。

跨境生回港上學安排一經敲定 會預早公布細節



教育局表示，過去一星期，學校整體運作暢順；學校嚴格落實各項防疫措施，確保師生在安全和衞生的校園愉快學習；發言人重申，疫情未來仍有機會反覆，各方都必須繼續提高警覺，不可鬆懈，學校需繼續切實執行各項防疫措施，包括學生及訪客進入校舍前量度體溫、保持適當社交距離、時刻佩戴口罩等。教育局亦表示，正繼續與有關持份者商討跨境學生回港上課的安排，安排一經敲定，會預早公布細節，讓學校做好準備。