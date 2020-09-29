限聚令｜足球場籃球場10月2起重開　准多於4人比賽

政府宣布，因應新型冠狀病毒肺炎最新疫情發展，放寬部份防疫措施，包括容許市民於體育處所進行隊際運動，運動期間人數可多於4人，這包括籃球、足球及排球等；另外宗教埸所亦可以重開，於祟拜場地可聚集的人數不多於平常的一半。其他措施包括限聚令4人、食肆限4人一枱，以及強制戴口罩令仍然持續。新修訂將於10月2日至8日生效。 特首林鄭月娥今早（29日）提到，研究容許在內地港人若病毒檢測呈陰性，返港可獲免檢疫14日，政府亦刊憲修訂有關條例，以便適時放寬如內地、澳門等地來港人士的檢疫規定。 政府稱，如疫情反彈並再次出現大規模爆發，將別無選擇地需要大幅收緊防疫措施。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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運動場地及球場人數上限依比賽規則

食物及衞生局發言人，因應本地疫情放緩，修訂《預防及控制疾病條例》，放寬部份處所的限制，但政府會繼續密切留意疫情發展，檢討有關措施。

最新放寬包括容許市民於體育處所進行隊際運動，運動期間人數可多於4人，按該項目的賽事規則而定，運動以外的時間，市民仍需戴口罩，亦要保持社交距離。此項措施有效期為10月2日至8日，進行隊際運動時，每個場地/球場上的球員及裁判人數上限，應 遵照相關隊際運動的比賽規則；除進行隊際運動外，每個小組不得超過4人 。

隊際運動包括棒球、籃球、板球、閃避球、閃避盤、門球、手球、曲棍球、健球、合球、棍網球、投球、匹克球、滾軸曲棍球、欖球、足毽、足球、壘球、巧固球、排球及活木球。

宗教活動場所豁免限聚令 最多一半容額

另一獲放寬的是宗教活動，政府宣布宗教活動場所獲豁免限聚人數，參與活動的人數須不多於該崇拜地點通常可容納的人數的50%，該宗教聚集不得供應食物或飲品，但屬宗教禮儀一部分者除外。有關修訂於10月2日生效， 該活動的舉行地點，是興建作或慣常用作崇拜地點，包括教堂、寺、觀、道院、庵、清真寺、猶太會堂、廟的處所。

至於其他措施則維持，包括限聚令、食肆4人一桌、強制戴口罩令仍持續。當局同時將第599I章、口罩令的法令有效期延長兩個月，至今年12月31日，政府將每七日公布實施。

政府正研容許住內地港人返港後免檢疫。（資料圖片／李澤彤攝）

修例擬准港人內地澳門返港免檢疫

在入境管制方面，政府有意容許住內地港人持檢測陰性報告，可以於來港後獲免檢疫14日。政府亦隨即宣布刊憲修訂第599C及599E章，賦權予食物及衞生局局長，可將相對較低水平、長時間未有本地傳播的地區，例如內地及澳門，列入「第二類指明地區」，容許有關人士符合相關條件後免檢疫。

政府會密切留意疫情發展，以及檢視本港各出入境管制站的通關安排及容量，在有關安排可以實施時另行公布。

▼9月25日起重開處所及放寬措施▼