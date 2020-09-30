新冠肺炎．最新｜增8確診　居翠屏邨71歲婦疑遷元朗護老院前感染

本地第三波新冠肺炎疫情回穩，衞生署今日（30日）公布新增8宗個案，其中7宗屬輸入個案，累計增至5,088宗。沒有本地個案的情況僅一日斷纜，元朗護老院71歲女院友今日確診，屬感染源頭不明本地個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，事主9月21日遷入安老院，之前於觀塘翠屏邨翠楣樓居住，患者有可能是潛伏期間在社區受感染，護老院院友及工作人員要檢疫。當局亦會到翠屏邨翠楣樓及安老院所在的元朗鳳翔大廈，向居民派樽檢測。 另外，政府昨日公布4人限聚令、食肆限桌令及口罩令等再延長7日，由本周五（10月2日）至下周四（10月8日），但准許足球及籃球等21種運動可以不受限聚令進行，意味相關球場可以重開。

▼港鐵於小濠灣車廠設立口罩生產線 今日正式投產▼

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港鐵小濠灣車廠設口罩廠 月產30萬個供員工使用 有「鐵仔」圖案

【17:44】港鐵耗時三個月，在小濠灣車廠設立無麈間，生產ASTM Lv2 口罩。廠房今日（30日）正式投產，現時月產量為30萬個，港鐵將於年底再加多一條生產線，月產量將再增至60萬個口罩，口罩會先向客戶服務的員工分發。

▼口罩是疫情下的必需品 有廠商投資生產款式豐富的口罩▼

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口罩配襯時裝 本地商家斥七位數旺區設專門店 有信心兩個月回本

【17:38】口罩在疫情下，成為市民必需品，市場供應已回復穩定，口罩款式甚至五花八門。有自設廠房的口罩生產商看準口罩作為時裝配襯一部分，在佐敦彌敦道租用逾千呎地鋪，開設口罩專門店，售賣20多款特色口罩，租期為約半年，期望市民可於疫情「苦中作樂。」有光顧的市民指，口罩款式吸引，明日是中秋節，故購買作為送禮之用，「有少少變化亦都係開心。」

本港新增8宗確診，唯一宗本地個案為元朗護老院71歲女院友，疑在社區受感染。（余俊亮攝）

【17:03】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報15宗個案，過去24小時，無病人離世，另有20名病人康復出院，至今累計4,826人出院。目前尚有120名確診病人，分別在醫管局16間醫院及亞博社區治療設施留醫，當中有10人情況危殆，8人情況嚴重，102人情況穩定。負壓病床數目是1,157張，使用 52.2%；負壓病房數目是640間，使用率61.7%。

新冠肺炎｜今增8宗確診 元朗護老院71歲婦感染源不明 已有抗體

【16:45】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時，過去24小時新增8宗 確診，個案編號為#5081至#5088。新個案中，7宗屬外地輸入個案，餘下1宗則為感染源頭未明的本地感染個案，涉事患者為元朗護老院的71歲女院友，9月21日入住安老院，之前於觀塘翠屏邨翠楣樓居住。張竹君指，患者有可能是潛伏期間在社區受感染，目前60多名護老院院友及19名工作人員要檢疫，4名要送院留醫的院友，檢測結果初步陰性。當局亦會到翠屏邨翠楣樓及安老院所在的鳳翔大廈，向居民派樽檢測。

徐德義指，本港疫情未完全受控，無源頭個案出現代表仍有隱形傳播鏈。（余俊亮攝）

【16:35】食物及衞生局副局長徐德義表示︰

本港9月16至22日的一周內，錄得71宗個案，當中45宗是由外地輸入，佔總數約63%，本地個案中，19宗有源頭，另7宗無源頭。至於9月23至29日 的一周內，則錄得33宗個案，22宗為外地輸入，佔總數約67%，本地個案中，10宗有源頭，無源頭個案僅1宗。

他續指，根據世衛統計，過去兩星期，即9月14至27日，全球每周新增超過200萬宗個案，港府將英國加入法例599H指明地區名單，明日（10月1日）開始，11個地區回港人士，需留意檢疫安排，包括英國抵港人士，需預早安排酒店住宿檢疫，以及向航空公司查詢轉機及上機準備。

徐續指，本港疫情未完全受控，無源頭個案出現代表仍有隱形傳播鏈。至於中秋及國慶長假期，他呼籲市民在社交恢復同時，要保持個人及環境衞生，盡量縮短在人多地方的時間，戴口罩、洗手，身體不適盡早求醫。

限聚令｜康文署足球場籃球場周五重開 依比賽規則限制人數

【16:00】康樂及文化事務署公布，免費戶外隊際康樂場地將於星期五（10月2日)重新開放，包括：隊際運動球場如足球場、籃球場、排球場、手球場、投球場、滾軸曲棍球場、板球場，惟進行隊際比賽或訓練時，每個球場上的球員及裁判人數上限，應遵照相關隊際運動的比賽規則。發言人提醒市民仍需注意保持社交距離，於戶外康樂場地運動前及運動後須佩戴口罩，同時會繼續暫停開放觀眾席。

部分康樂設施將繼續關閉，直至另外通知，包括公眾泳灘、燒烤場、室內兒童遊戲室及貝澳營地。

新冠肺炎｜超過4人一桌隨時被票控 飲食界：中秋預訂多要求孖枱

【11:42】中秋連假將至，政府宣布修訂法例，多於4人一桌的食客亦有機會被票控。餐飲業組織「稻苗學會」主席徐汶緯指，第三波疫情踏入尾聲，外出食客人數開始回升，惟中秋預訂多要求「孖枱」，而食店的食客人數早在申請牌照時已固定，餐桌擺放位置亦受環境及條例所限，未必能安排，他感慨生意難做，形容業界已「一殼眼淚」。

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【10:30】消息指，本港今日新增大概9宗確診個案，包括一名元朗護老院院友。

新冠肺炎｜曾祈殷：中秋院舍探訪需再觀察 如放寬家屬應穿保護衣

【09:45】元朗護老院一名七旬老婦昨日（29日）初步確診。感染及傳染病專科醫生曾祈殷今（30日）早在港台節目表示，院舍之間或有關連，未來需靜觀院舍的疫情會否愈演愈烈。他又指，現在未是時候放寬探訪限制，中秋節有限度探訪要「睇定少少」，譬如限制探訪人數，以及規定探訪者穿上保護衣，院舍亦需監督探訪者的活動。

安老服務協會秘書長陳勇舟今（30日）早在港台節目指，業界對此消息大為緊張，本來有200至300間院舍計劃推出中秋節特別探訪安排，現在大部份均臨時煞停有關安排，改為視像探訪。

新冠肺炎｜200至300間院舍原擬推中秋探訪 業界指大部份煞停安排

昨日總覽：新冠肺炎．9.29｜增4輸入個案 限聚令維持4人 體育場所放寬限制​

新冠肺炎｜消息：元朗護老院七旬院友初確診 隔三周再現院舍個案

新冠肺炎｜據悉元朗護老院友初確診 第三波牽連14安老院舍奪29命

新冠肺炎｜今增4宗確診全屬外地輸入 相隔兩日再錄零本地感染

限聚令｜足球場籃球場10月2起有望重開 准多於4人比賽

新冠肺炎｜屯院5天完成不可能的任務 改作隔離病房坐廁「換碼」

【08:05】本港第三波新冠肺炎疫情「破壞力」驚人，病毒深入社區，以致全港大爆發，癱瘓公立醫院醫療系統，醫院管理局需緊急加開「二線隔離病房」及不同的社區設施接收病人。其中屯門醫院因隔離病房爆滿，7月中突要求醫護把A6兒科病房改裝為「二線病房」，數天後便接收新冠肺炎病人，醫護感嘆在時間倉卒下，完成了一次「不可能的任務」。

改裝工作殊不簡單，除了需安裝空氣過濾器外，也因病房本身屬兒科之用，需把兒童病床轉成成人床，兒童廁所轉換為成人廁所，就連枕頭也需特意找尋成人款式。

新冠肺炎｜屯院兒科護士變身長者守護天使 難忘婆婆出院淚灑滿面

【08:00】「佢就好似我婆婆，好似家人咁，好親切。」在屯門醫院兒科病房工作20多年的病房經理李若芝，日常習慣照顧、呵護年幼病童，毋須照料成年病人，惟在新冠肺炎疫情下，她在「二線隔離病房」遇上一名本來居於安老院的87歲婆婆，見到婆婆因渴望與孫女通電話而悶悶不樂，李若芝主動與她孫女商量，令婆婆可以每天與孫女「談心」，「係婆婆最開心嘅時間。」

該名婆婆留醫一個月後終康復可出院，臨別依依，「佢想開返門（與醫護）擁抱、握手，但（隔離病房）唔得㗎嘛，佢喊到成塊面都係眼淚。」李若芝很感恩，「好多年紀大病人可能生命都無咗，呢個婆婆80幾歲，可以健康行返出院，我覺得呢幕真係好感動。」

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疫境哀歌｜中秋節難團圓 安老院謝絕探訪 老伴半年未相見

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▼10月2日起重開處所及放寬措施▼