新冠肺炎．最新｜消息：今新增大概9宗確診　包括元朗護老院院友

本地第三波新冠肺炎疫情回穩，衞生署昨日（29日）公布新增4宗個案，均是輸入個案，累計增至5,080宗。不過沒有本地個案僅一日又斷纜，昨日有消息指，元朗博愛醫院增一名71歲女病人初步確診新型肺炎，據悉病人是元朗護老院院友。 另外，政府昨日公布4人限聚令、食肆限桌令及口罩令等再延長7日，由本周五（10月2日）至下周四（10月8日），但准許足球及籃球等21種運動可以不受限聚令進行，意味相關球場可以重開。

【10:30】消息指，本港今日新增大概9宗確診個案，包括一名元朗護老院院友。

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新冠肺炎｜屯院5天完成不可能的任務 改作隔離病房坐廁「換碼」

【08:05】本港第三波新冠肺炎疫情「破壞力」驚人，病毒深入社區，以致全港大爆發，癱瘓公立醫院醫療系統，醫院管理局需緊急加開「二線隔離病房」及不同的社區設施接收病人。其中屯門醫院因隔離病房爆滿，7月中突要求醫護把A6兒科病房改裝為「二線病房」，數天後便接收新冠肺炎病人，醫護感嘆在時間倉卒下，完成了一次「不可能的任務」。

改裝工作殊不簡單，除了需安裝空氣過濾器外，也因病房本身屬兒科之用，需把兒童病床轉成成人床，兒童廁所轉換為成人廁所，就連枕頭也需特意找尋成人款式。

新冠肺炎｜屯院兒科護士變身長者守護天使 難忘婆婆出院淚灑滿面

【08:00】「佢就好似我婆婆，好似家人咁，好親切。」在屯門醫院兒科病房工作20多年的病房經理李若芝，日常習慣照顧、呵護年幼病童，毋須照料成年病人，惟在新冠肺炎疫情下，她在「二線隔離病房」遇上一名本來居於安老院的87歲婆婆，見到婆婆因渴望與孫女通電話而悶悶不樂，李若芝主動與她孫女商量，令婆婆可以每天與孫女「談心」，「係婆婆最開心嘅時間。」

該名婆婆留醫一個月後終康復可出院，臨別依依，「佢想開返門（與醫護）擁抱、握手，但（隔離病房）唔得㗎嘛，佢喊到成塊面都係眼淚。」李若芝很感恩，「好多年紀大病人可能生命都無咗，呢個婆婆80幾歲，可以健康行返出院，我覺得呢幕真係好感動。」

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▼10月2日起重開處所及放寬措施▼