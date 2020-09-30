測量主任涉扯斷連著欄桿的膠鏈　辯稱絆到石壆意外弄斷　官裁罪脫

路政署高級測量主任被指在去年聖誕節，於旺角徒手扯斷連著欄桿的膠鏈，被控刑事損壞罪。他否認控罪今（30日）在西九龍法院受審，自辯時稱案發前一日徹夜照顧病母，事發時精神欠佳，絆到石壆才意外弄斷膠鏈。裁判官審視所有證據告，認為目擊警員在車上觀察事件，或不夠全面，接納被告解釋，判他罪名不成立。

被告為陳國衛（55歲），路政署高級測量主任，他被控於去年12月25日在荔枝角道與塘尾道交界，損壞一條安裝在交通安全島上兩枝欄杆之間的膠鏈。

警員駛經時目睹情況

警員馬玉鋒（音譯）供稱，事發時他正在當值，乘坐警車駛經案發現場時，見到被告雙手拿起欄杆之間的黃色膠鏈，並施力將膠鏈扯斷。他與同袍於是下車截停被告，並詢問他為何扯斷膠鏈，被告說：「只不過係膠鏈，斷咗仲可以行快少少。」

被石壆到失平衡弄斷

辯方指，欄杆上部份膠鏈原本也有損毀，但夏稱他事發前在車上，看到膠鏈是原好無缺。辯方又指，當時夏與同僚截查被告，問他為何弄斷膠鏈時，被告曾解釋：「我棘親咋喎。」

被告自辯時解釋，事發前一日因為徹夜照顧病母，當日精神欠佳，被石壆絆到失平衡，才意外地弄斷膠鏈。

案件編號：WKCC1389/2020