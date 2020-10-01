新冠肺炎．最新｜增10宗確診9宗輸入1宗本地　滯港泰國旅客中招

本地第三波新冠肺炎疫情回穩，衞生署今日（1日）公布，新增10宗確診，累計個案總數增至5,098宗。新增個案中，有9宗屬輸入個案，當中5人由英國返港，2人由菲律賓到港，其餘兩人分別由法國及杜拜抵港；餘下1宗個案則屬感染源頭未明本地個案，事主是3月起在港滯留的泰國旅客，自8月起曾先後入住觀塘帝盛酒店等多間酒店及旅館。病毒僭伏期內亦曾在尖沙嘴購物及用膳。 另外，伊利沙伯醫院一名男護士今早確診，負責一般病房的臨床服務，工作時有合適個人防護裝備。暫無證據男護是在病房內受感染，暫時無病人列為密切接觸者，但有6名員工與男護一同食飯，須隔離檢疫14天。另外，暫有約10宗初步確診個案。

【16:51】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報30宗個案，無病人離世，另有10名病人康復出院。目前尚有118名確診病人，分別在醫管局16間醫院及亞博社區治療設施留醫，當中有10人情況危殆，8人情況嚴重，100人情況穩定。負壓病床數目是1,155張，使用 50.3%；負壓病房數目是639間，使用率61%。

報告事項︰

伊利沙伯醫院一名男護士今早確診，患者9月28日有咳嗽，9月30日為最後上班日，同日發燒到急症室求醫。男護負責內科普通病房臨床服務，工作時有合適個人防護裝備，無病人列為密切接觸者。有6名醫院員工，曾與患者用膳被列為密切接觸者要隔離14天，目前無證據顯示是在病房內受感染，院方已關閉病房。

本港今日新增10宗確診，9宗外地輸入，1宗為無源頭本地感染，患者為滯港泰國旅客。（黃詠榆攝）

【16:41】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時，過去24小時新增10宗 確診，個案編號為#5089至#5098。新個案中，9宗屬外地輸入個案，當中5人由英國返港，2人由菲律賓到港，其餘兩人分別由法國及杜拜抵港；餘下1宗則為感染源頭未明的本地感染個案，涉事患者(病人編號︰#5098)為一名滯留香港的26歲女泰國旅客，由8月至病發前曾入住利園賓館、9月27日曾轉到觀塘帝盛酒店、9月28日則轉到悅品海景酒店入住。事主多名同住朋友已返回泰國，潛伏期內曾與友人於尖沙嘴購物及用膳。

張竹君指，從上月24日起計，如患者入住酒店的清潔工無充足裝備，以及同一房間下一批住客，都會視為密切接觸者要檢疫，至於同層住客，當局就會派樽檢測。

至於早前有71歲女院友的元朗護老院，61名同院長者全部檢測結果均為陰性，而員工檢測正陸續進行，暫時未見陽性個案。

疫情下外賣送餐需求激增 今年首8個月單車、電單車意外勁升四成

【16:06】新冠肺炎疫情已持續八個多月，疫情下不論在家抗疫還是需外出上班工作的巿民，大都已習慣透過外賣平台買外賣。外賣平台生意大增，同時，最近多次發生外賣速遞員與平台的勞資糾紛，到底在外賣平台演算法下，外賣速遞員正面對甚麼？又有甚麼能保障他們？

▼10月1日 中秋國慶假期 遊人迫爆長洲▼

+ 8 + 8 + 8

市民迫入長洲度中秋 東堤房價趁旺加價3倍 市民：好想去泰國

【13:45】一連四日的國慶及中秋節長假期今日(1日）開始，以往不少港人會選擇於連假到外地旅遊，但新冠肺炎肆虐，各地實施防疫禁令，今年有不一樣的「黃金周」。早上11時，中環往長洲碼頭早已人頭湧湧，當中不少為一家大細及來港工作的外傭，船公司即時於同時間加開船隻疏導人流。另外，長洲東堤一帶二人房價錢以往大約為200多元，今日漲價至約1000元，升幅三倍，有好奇問價的市民坦言被嚇倒，指會不作考慮，回家休息。

▼團體設街站向市民派發口罩、月餅和紙燈籠▼

+ 4 + 4 + 4

多個團體早上派口罩、燈籠禮品包 逾百市民聚集：排一小時才拿到

【13:36】今天中秋節和國慶日，有多個團體在上環文化廣場設置街站，向市民派發口罩、月餅和紙燈籠。有市民說早上9時排隊輪候，現場有約一百人。相關團體也有超過四人聚集拍照。有警員到場視察，表示不是他們負責關於限聚令的執法。

【10:56】消息指，本港今天新增大概12宗確診個案

中秋節｜疫情下酒樓訂座率僅得去年兩成 楊位醒：50年來最弱

【09:00】香港餐務管理協會會長楊位醒今早在港台節目《千禧年代》表示，今年酒樓的普遍訂座率僅得去年兩成，「入行4、50年未試過（市道）咁弱，好似唔係中秋咁。」而且月餅銷量也只及去年約三份一，由去年23億元下跌至今年只有7億元。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

+ 9 + 9 + 9

昨日總覽：新冠肺炎．9.30｜增8確診 居翠屏邨71歲婦疑遷元朗護老院前感染

中秋節｜食肆晚市訂座尚未滿 幟哥：有一家分四枱食 生意料減半

新冠肺炎｜超過4人一桌隨時被票控 飲食界：中秋預訂多要求孖枱

限聚令｜康文署足球場籃球場周五重開 依比賽規則限制人數

▼港鐵於小濠灣車廠設立口罩生產線 今日正式投產▼

+ 6 + 6 + 6

健康碼｜徐德義稱第三波疫情已回落 兩地政府再商討健康碼

過半人認為健康碼檢測費應低於249元 旅遊業倡寬限至20人一團

新冠肺炎｜今增8宗確診 元朗護老院71歲婦感染源不明 已有抗體

​新冠肺炎｜200至300間院舍原擬推中秋探訪 業界指大部份煞停安排

口罩配襯時裝 本地商家斥七位數旺區設專門店 有信心兩個月回本