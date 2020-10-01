新冠肺炎．最新｜消息：今天新增大概12宗確診個案

社會新聞
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本地第三波新冠肺炎疫情回穩，衞生署昨日（9月30日）公布新增8宗個案，其中7宗屬輸入個案，元朗護老院71歲女院友確診，屬感染源頭不明本地個案，累計增至5,088宗。

今日是中秋節，因應近日本港疫情明顯改善，食物及衞生局副局長徐德義昨表示，已開始與內地商量推出出入境健康碼，而健康碼的電子平台現時幾乎已準備就緒，但強調所有有關通關的問題，都需要深思熟慮，並要考慮各樣因素。

【10:56】消息指，本港今天新增大概12宗確診個案

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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