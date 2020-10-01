周浩鼎促教育局公開涉政治罪行教師名單　葉建源：政治批鬥

全國政協副主席、前行政長官梁振英創立的「803 基金」向法庭申請司法覆核，要求教育局公開已被裁定專業操守失當的教師姓名、任教學校以及案件情節。民建聯立法會議員周浩鼎今（10月1日）早在港台節目《千禧年代》表示，去年不少教師在校內外煽動仇警思想、參與違法抗爭等，事件涉及家長的知情權。他認為教育局應就不同程度的懲處，劃線界定公開教師的名單。 而教育界立法會議員葉建源表示，此做法對教育界而言是政治批鬥。他指，教育局正一手包辦大量政治性匿名投訴，形容是「黑箱作業」，倘公開教師名單，對教師是「不公平上的不公平」。

梁振英在其FB專頁中，亦有提及他入稟的事。(梁振英facebook截圖)

民建聯立法會議員周浩鼎稱，如公眾認為政府有行政失當地方，均有權利進行司法覆核。他指，在去年「黑暴」情況下，不少老師涉嫌專業失當，譬如在校內外煽動仇警思想、參與違法抗爭，事態嚴重，亦涉及家長的知情權，「如果無懲處怕誤人子弟，禍及下一代」。教育局已就多宗案件完成調查及裁決，他認為當局應就不同程度的懲處，如口頭及書面警告，界定公開教師名單，「劃一條線，到一定程度就要公開。」他又舉其他專業人士，如律師、醫生為例，指有任何專業失當成立的投訴均會公開，而教師不同範疇的罪行都應公開，包括性騷擾等，不僅僅限於「黑暴」。

教育界立法會議員葉建源表示，此司法覆核對教育界而言是政治批鬥，過去已有人有組織地投訴教師犯政治罪行，將教育界變成強烈攻擊對象，令教師不能再擁有自由空間。

他又稱，教師政治投訴是特別安排，教育局正一手包辦大量政治性匿名投訴，形容是「黑箱作業」，程序不透明、無聆訊，公眾亦不知悉其準則。反而醫生、律師等投訴則由業界專業組織處理，具法定權力及清楚程序。他直言，現在的投訴制度不公，結果亦不可靠，倘公開教師名單，對教師是「不公平上的不公平」。如公開學校名稱，亦可能令其聲譽受損，對其他教師及學生也不公道。