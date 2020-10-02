新冠肺炎．最新｜消息：今增大概8宗確診　包括源頭不明伊院護士

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本地第三波新冠肺炎疫情回穩，衞生署昨日（1日）公布，新增10宗確診，累計個案總數增至5,098宗。新增個案中，有9宗屬輸入個案，餘下1宗個案則屬感染源頭未明本地個案，事主是3月起在港滯留的泰國旅客，自8月起曾先後入住觀塘帝盛酒店等多間酒店及旅館，病毒僭伏期內亦曾在尖沙嘴購物及用膳。另外，伊利沙伯醫院一名男護士初步確診。
【11:50】消息指，本港今日新增大概8宗新冠肺炎確診個案，包括一名感染源頭不明的伊利沙伯醫院內科男護士。
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