新冠肺炎．最新｜美國總統特朗普及太太梅拉尼婭確診新型肺炎

本地第三波新冠肺炎疫情回穩，衞生署昨日（1日）公布，新增10宗確診，累計個案總數增至5,098宗。新增個案中，有9宗屬輸入個案，餘下1宗個案則屬感染源頭未明本地個案，事主是3月起在港滯留的泰國旅客，自8月起曾先後入住觀塘帝盛酒店等多間酒店及旅館，病毒僭伏期內亦曾在尖沙嘴購物及用膳。另外，伊利沙伯醫院一名男護士初步確診。

↓↓康文署籃球場及足球場今日重開↓↓

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新冠肺炎｜康文署球場解封 幾十年波牛到麥花臣踢波：唔踢唔舒服



【13:26】今日早上在旺角麥花臣遊樂場的球場，已有不少市民到場踢波及打籃球。有市民表示，「街場」關閉多時，「梗係會（悶）啦，踢吓波，唔踢唔舒服嘛」，故得悉球場重開後，特意約友人前來，「一早八點幾落嚟」。

美國總統特朗普在社交網站Twitter公布確診新型肺炎。（Twitter截圖）

【1310】美國總統特朗普在社交網站Twitter公布，他與太太梅拉尼婭確診新型肺炎。早前他的高級顧問希克斯（Hope Hicks）已確診。

【11:50】消息指，本港今日新增大概8宗新冠肺炎確診個案，包括一名感染源頭不明的伊利沙伯醫院內科男護士。

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▼10月2日起重開處所及放寬措施▼