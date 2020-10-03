新冠肺炎．最新｜東龍島逼爆　大批市民露營郊遊

國慶、中秋周末長假日，康文署球場等運動場所終在昨日（2日）重開。本港昨日新增7宗新冠肺炎確診個案，當中包括兩宗本地無源頭個案，包括一名25歲伊利沙白醫院男護士，以及一名在中環IFC日本餐廳「無二」工作的廚師，後者在出現發燒症狀後仍然上班。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在例行記者會上便多次提醒，社區肯定仍然有隱形傳播者，大家出外要保持衞生。她亦擔心，長假期期間多人外出及多社交活動，會增加社區傳播風險。

【14:30】趁長假期 ，大批市民到東龍島遊玩及露營。

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【10:51】消息指，本港今日新增大概4宗新冠肺炎確診個案。

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【09:35】政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌在商台節目稱，過去一周有數宗源頭不明個案，反映疫情仍未受控，社區有隱形傳播鏈，呼籲市民要做好防疫措施；如市民有輕微不適可就醫院管理局門診取樣本樽檢測。

對於現時能否再放寬「限聚令」等防疫措施，許樹昌認為要先觀察多一至兩星期，目前「似乎未係時間放寬至6人」。

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▼10月2日起重開處所及放寬措施▼