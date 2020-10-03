最新｜將軍澳IVE生曾到尖沙咀利就大廈酒吧　確診泰女同廈上班

國慶、中秋周末長假日，康文署球場等運動場所終在昨日（2日）重開。截至今日（3日）凌晨，單日新增4宗確診，其中3宗輸入，1宗本地確診源頭不明，為將軍澳IVE學生，去過尖沙咀利就商業大廈酒吧。

新冠肺炎｜將軍澳IVE男確診 曾訪尖沙咀酒吧 確診泰女同廈返工

【16:30】單日新增4確診，其中3宗為輸入個案，1宗本地個案源頭不明。

衞生防護中心傳染病出主任張竹君指，本地確診者（#5107）為香港專業教育學院將軍澳李惠利（IVE）學生，9月29日返學，曾與同學食早餐，同日返學有2000師生，要接受測試，學校停課14日。9月23日去過尖沙咀利就商業大廈China Secret酒吧。

《香港01》收到消息指，早前確診26歲泰國滯港女子（#5098），早尖沙咀利就商業大廈酒吧返工，張竹君指，正在追查，多謝記者提供資料。

【14:30】趁長假期 ，大批市民到東龍島遊玩及露營。

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【10:51】消息指，本港今日新增大概4宗新冠肺炎確診個案。

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【09:35】政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌在商台節目稱，過去一周有數宗源頭不明個案，反映疫情仍未受控，社區有隱形傳播鏈，呼籲市民要做好防疫措施；如市民有輕微不適可就醫院管理局門診取樣本樽檢測。

對於現時能否再放寬「限聚令」等防疫措施，許樹昌認為要先觀察多一至兩星期，目前「似乎未係時間放寬至6人」。

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▼10月2日起重開處所及放寬措施▼