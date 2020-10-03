新冠肺炎｜爆疫China Secret神秘無酒牌　消息指常有年輕泰女出入

本港新冠肺炎疫情未平，一名感染源頭不明的22歲男學生今日（3日）確診，他曾在9月23日到過尖沙咀利就商業大廈China Secret酒吧。《香港01》接獲消息指，早前確診的26歲滯港泰國女子（第5098宗個案），涉嫌在同一間酒吧任職陪酒，更曾與十多人同住，與張竹君稱她獨居的說法不同。 《香港01》記者到China Secret了解情況，酒吧門外沒有掛上門牌，僅貼上列明為食環署批出的「持牌小食食肆」牌照；酒牌局的「領有酒牌的處所」名單中，則不見該酒吧資料。 綜合附近工作的人士資料所指，該酒吧為私人會所，要先跟負責人聯絡後，再由其職員陪同下才能進入。

消息指確診泰女或任陪酒 多人同住

衞生防護中心公布，一名將軍澳香港專業教育學院（李惠利）（IVE）22歲男學生（第5107宗個案）確診，感染源頭不明，他在9月23日去過尖沙咀利就商業大廈China Secret酒吧。

《香港01》接獲消息指，早前確診的26歲泰國滯港女子（第5098宗個案），在同一間酒吧任職陪酒。衞生防護中心早前公布，該名女子3月開始滯留香港至今，準備返回泰國前確診，傳染病處主任張竹君指她曾與一兩個朋友同住，朋友返回泰國就獨居。

但消息人士向《香港01》透露，該酒吧亦有其他泰國女子任職陪酒，確診者在酒吧工作涉為非法勞工，並住在酒吧提供的宿舍，十多名泰國女子人同住。記者亦已致電China Secret負責人，惟他的電話已關機。張竹君指，正在追查該患者的行蹤。

China Secret被指有泰國女子任陪酒。（讀者提供）

一男子慌張開門 地下有塑膠手套

《香港01》記者到China Secret了解情況，電梯到達及甫開門後，一名沒有戴上口罩的中國籍男子曾打開酒吧了解情況，記者即時查詢酒吧方面是否已經得知有職員確診時，該名男士即時把大門關閉，顯得慌張。酒吧門外設有一個神位，上邊寫有已泰文為主的告示牌，此外，電梯口旁邊，有人掉下曾用過的一次性塑膠手套，現場未知是否已經進行消毒。

僅有小食牌 門口貼完成「新冠肺炎檢測」告示​

酒吧門外沒有店名，只有貼上防疫措施的告示牌及列明為食環署批出的「持牌小食食肆」牌照，以及貼上已完成「新冠肺炎檢測」告示等。根據食環署資料，該店只有小食食肆牌，並無普通食肆牌，亦無酒牌。

私人會所 以年輕泰國女子招徠

綜合附近工作的人士資料所指，出現確診個案的酒吧China Secret為一個私人會所，以往是不給予未有預約的人士前來消遣、喝酒，要先跟負責人聯絡後，再由其職員陪同下才能進入，顯得非常神秘。但以往入夜後，會有大批年輕男人到來到上址消遣。

另外，附近街坊稱，上址為一所得到以泰國女士招呼為主的私人會所酒吧，侍應大部份為年輕貌美的泰國人，每天花枝招展，令旁人多會報以好奇目光，「係近年先有，我哋就係見到好多泰國妹全部着得好靚，化妝都好靚喺大廈落嚟，有時會同啲男仔落嚟。」

當中確診的IVE男學生與早前確診的泰國旅遊客會否有所關聯，暫時仍未知，張竹君在記者會上稱多謝記者提供資訊，正在追查。

翻查商業登記，China Secret由領宏（香港）有限公司開設。該公司股東為陳錫山、梁碧琪和潘宏傑。公司的最後的周年申報表的日期是2016年，註冊處於去年底考慮將該公司除名，但至今仍註冊。

陳錫山為香港物業管理公司協會有限公司的董事；而梁碧琪是四間公司的董事，包括瑞寶集團控股有限公司及杏林養生有限公司等。

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