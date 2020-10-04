新冠肺炎．最新｜消息：今增大概5宗確診個案　將設疫情記者會

今日（4日）是國慶、中秋節長假期的最後一日，預料市民會繼續出外玩樂。昨日本港錄得一宗源頭不明的個案，涉及一名22歲男子，男子曾經到過尖沙咀利就商業大廈China Secret酒吧消遺，另其2000多名同校的將軍澳IVE師生要接受病毒檢測。衞生防護中心傳染病出主任張竹君表示，只要市民除下口罩，進行越多社交活動，傳染風險便越高。

【13:54】據指衞生防護中心今日設疫情記者會，料交代本地源頭不明新型肺炎個案。

【11:15】中文大學講座教授、前校長沈祖堯今日(4日)於商台電台節目《政好星期天》上表示，目前仍然是預防勝於治療，在沒有疫苗之前，仍然要小心謹慎，減少出街。沈祖堯說，新冠肺炎至今仍沒有藥可以治療，目前仍然只可以靠隔離和預防措施。他說疫情之初，本以為會在非洲等落後國家嚴重，最後發現越大的城市、人口越多的地方，疫情越嚴重，因此隔離措施一定要做。

沈祖堯：無疫苗前仍靠隔離和預防 籲市民少出街

【11:08】消息指，本港今日新增大概5宗新型肺炎確診個案。

新冠肺炎｜患者曾到酒吧China Secret神秘 消息指有年輕泰女出入

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▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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