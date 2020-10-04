新冠肺炎．直播｜增5宗確診3宗輸入2宗本地　27歲主婦源頭未明

今日（4日）是國慶、中秋節長假期的最後一日，預料市民會繼續出外玩樂。衞生署衞生防護中心表示，本港今日新增5宗確診個案，3宗屬輸入個案，分別從尼泊爾及俄羅斯到港。至於本地感染個案則有2宗，包括一名82歲老翁及一名感染源頭未明的27歲主婦，居於長宏邨宏勇樓。 涉事確診主婦居於長宏邨宏勇樓， 9月20日及26日，曾與新來港的泰國朋友見面，他們曾在尖沙咀一帶逛街，曾一同到訪海港城。該名泰國朋友後來失聯，並已返回泰國，當局表示其友人已確診，港府已與泰國當地聯絡，同時向本港警隊及泰國駐港總領事館聯絡，要求協助。

【16:32】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時，過去24小時新增5宗 確診，個案編號為#5110至#5114。新個案中，3宗屬外地輸入個案，分別從尼泊爾及俄羅斯到港。至於本地感染個案則有2宗，包括一名82歲老翁及一名感染源頭未明的27歲主婦。

涉事確診主婦 9月20日及26日，曾與新來港的泰國朋友見面，他們曾在尖沙咀一帶逛街，曾一同到訪海港城。該名泰國朋友後來失聯，並已返回泰國，當局表示其友人已確診，港府已與泰國當地聯絡，同時向本港警隊及泰國駐港總領事館聯絡，要求協助。現正了解曾否到過有確診者曾到訪的酒吧。

確診泰女金馬倫道住處按摩院林立 租戶：不少泰妹夜間外出工作

【15:16】一名感染源頭不明的22歲男學生昨日（3日）確診，他曾在9月23日到過尖沙咀利就商業大廈China Secret酒吧。《香港01》接獲消息指，早前確診的26歲滯港泰國女子（個案編號#5098），涉嫌在同一間酒吧任職陪酒，更曾與十多人同住。

確診泰國女子居於區內一棟大廈內，《香港01》今日（4日）視察發現大廈有不少賓館及泰式按摩院，惟賓館大多重門深鎖，有按摩院職員稱不少泰籍女子聚居大廈內，晚上到區內「開工」，從事不同行業。

▼黃大仙祠關閉67日後重開 大量善信到場▼

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黃大仙祠關閉67日後今重開 善信排隊摸銅麒麟祈福：摸完會洗手

【14:23】黃大仙祠由7月29號開始暫停開放，最近疫情緩和，防疫措施亦開始放寬，黃大仙祠於今日（4日）重開。記者今早到黃大仙祠外視察，人流並不算特別擠擁，唯求簽需要排隊等候。有市民祈求黃大仙保佑「疫情快啲過」；亦有市民希望工作上受疫情影響的人可以「有工開」。

雖然受疫情影響，但在黃大仙祠門口的銅麒麟依然深受善信歡迎「任人摸」，有善信表示摸完會用酒精消毒雙手；亦有善信因疫情危險而沒有摸銅麒麟，唯有等疫情過後「下次再摸」。

【13:54】據指衞生防護中心今日設疫情記者會，料交代本地源頭不明新型肺炎個案。

新冠肺炎｜竹篙灣700個檢疫單位新落成 年底全港將設逾4000單位

【12:04】發展局局長黃偉綸表示，竹篙灣第二期檢疫營舍700個單位已於9月中落成，而第三及第四期的項目已動工，進展順利，目標是年底前再增建2,000個單位，屆時全港累計有4,000檢疫單位可用。

▼竹篙灣第二期檢疫營舍情況▼

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沈祖堯：無疫苗前仍靠隔離和預防 籲市民少出街

【11:15】中文大學講座教授、前校長沈祖堯今日(4日)於商台電台節目《政好星期天》上表示，目前仍然是預防勝於治療，在沒有疫苗之前，仍然要小心謹慎，減少出街。沈祖堯說，新冠肺炎至今仍沒有藥可以治療，目前仍然只可以靠隔離和預防措施。他說疫情之初，本以為會在非洲等落後國家嚴重，最後發現越大的城市、人口越多的地方，疫情越嚴重，因此隔離措施一定要做。

【11:08】消息指，本港今日新增大概5宗新型肺炎確診個案。

限聚令│不多於4人 張建宗：過去一周巡約2.5萬次 發逾200告票

【09:51】限聚令下食肆每枱不可多於4人，以往若未有遵從或未有分隔，僅食肆負責人需要負法律負責，政府最新修訂可按限聚令票控違規食客，換言之無論食肆負責人或食客均有機會未遵從限聚令而被票控。

政務司司長張建宗今(4日)於網誌表示，政府各執法部門於過去一星期合共巡查約25,000次，發出超過200張定額罰款告票予違例人士。

新冠肺炎｜患者曾到酒吧China Secret神秘 消息指有年輕泰女出入

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▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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東龍島人潮直擊｜50帳幕佈滿山頭 11男為一個理由冒違限聚令露營