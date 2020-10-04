國際權威、中大教授莫樹錦鑽研肺癌治療　獲譽「2020腫瘤學巨人」

國際肺癌權威、香港中文大學醫學院腫瘤學系系主任莫樹錦教授，獲國際著名腫瘤學多媒體資源平台OncLive譽為「腫瘤學巨人」（Giant of Cancer Care），表揚他在肺癌研究及治療上的卓越領導及貢獻，是首位亞洲學府學者獲此稱譽。 莫樹錦主力研究肺癌病人的治療方法，多項研究成果除了有效延長肺癌病人的存活期，亦訂定了全球肺癌治療的新準則。他目前正領導全球首個利用人體基因編輯技術作為晚期肺癌治療方案的第1期臨床試驗，揭開歷史性的新一頁。

中大教授莫樹錦鑽研肺癌治療，獲譽「2020腫瘤學巨人」。（中大醫學院圖片）

全球肺癌權威、中大醫學院腫瘤學系系主任兼李樹芬醫學基金腫瘤學教授莫樹錦教授，近日與14位全球頂尖的癌症專家獲國際著名腫瘤學多媒體資源平台OncLive譽為「腫瘤學巨人」。

莫樹錦重點研究與肺癌有關的生物標記和分子標靶治療及免疫治療。以往晚期肺癌唯一的治療方法是化療，化療病人平均存活期只有約一年，莫樹錦的研究確立標靶治療為EGFR基因變異肺癌的一線治療方案，亦揭示標靶治療較傳統化療更有效治療ALK陽性肺癌的晚期肺癌患者，現時兩種癌症患者的存活期一般可超過三至五年。莫樹錦的研究成果扭轉了肺癌治療的方向，訂定了全球肺癌治療的新準則。

莫樹錦今年領導全球首個利用人體基因編輯技術作為晚期肺癌治療方案的第1期臨床試驗，確認了CRISPR基因編輯技術進行相關操作的安全性及可行性，為肺癌治療及基因編輯技術揭開新一頁。

莫樹錦對於與世界知名腫瘤學權威共同獲得「2020腫瘤學巨人」榮譽感到光榮，又感激多年來共事的研究人員的無私付出及支持，團隊會再改進肺癌治療，無休止地向肺癌宣戰。