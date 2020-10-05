新冠肺炎｜青衣保良局曹金霖夫人幼稚園證　長宏確診婦為學生家長

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新冠肺炎疫情反覆，衞生署衞生防護中心昨日（4日）表示，本港新增5宗確診個案，至今累計病例5114宗，當中3宗屬輸入個案，分別從尼泊爾及俄羅斯到港。至於本地感染個案則有2宗，包括一名82歲老翁及一名感染源頭未明的27歲主婦，居於長宏邨宏勇樓。另外，暫有10多宗初步確診個案。
【15:15】青衣長安邨的保良局曹金霖夫人幼稚園證實，昨日確診居青衣長宏邨的家庭主婦，為其學校學生的家長。
【12:36】據了解，衞生防護中心今日將設疫情記者會
【10:35】消息：本港今日新增大概11宗新冠肺炎確診個案
▼10月2日起重開處所及放寬措施▼
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