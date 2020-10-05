國泰空中服務員工會下午見管理層　工會引述國泰︰今天不會有裁員

國泰航空和旗下的港龍航空早前放棄申請第二輪保就業計劃，外界估計公司將大規模裁員。國泰亦表明會在第四季提出重組方案，連月來傳出裁員。早前有國泰員工群組流傳，最快今日（5日）可能裁員，但傳訊部已表示未有相關消息。 據了解，國泰空中服務員工會，下午4時會與公司管理層會面。國泰工會亦引述資方指出，今日不會有裁員行動。國泰發言人則指，今天沒有消息公布。

國泰航空和港龍航空早前放棄申請第二輪保就業計劃，而參與的公司須承諾11月前不裁員，故連月來傳出國泰裁員消息。國泰表明在第四季會公布重組方案，近日坊間流傳國泰裁員方案，將解僱400名國泰城員工和700名機師。

國泰城今早有員工如常上班，沒有接受傳媒訪問。對於有消息指，國泰可能會於今天裁員，但國泰傳訊部表示，未有相關消息，國泰城現場則有傳媒守候。據了解，國泰空中服務員工會，今日下午4時將與管理層會面。

國泰︰今日並沒有消息公布

國泰空中服務員工會主席王思敏亦引述資方指，今日不會有裁員。代表機師的香港航空機組人員協會（AOA）則指，暫時未有與資方會面議程；國泰港龍航空公司空勤人員協會則會於明日下午約見管理層，討論「調更」新安排。

國泰回覆查詢時稱，今日並沒有消息公布。就坊間各種揣測及傳聞，國泰不作評論，正全面檢視集團各方面的業務營運，在第四季就未來的營運規模及模式向董事局提出建議。

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職工盟︰國泰今日未必會公布裁員 但唔會等得太耐

職工盟主席吳敏兒表示，暫時沒有收到裁員的消息，她估計國泰有高層人員仍在放假，故今日未必會公布裁員方案。

吳敏兒續指，預料國泰「唔會等得太耐」，應該於本月內公布方案。她說，現時部分員工有兼職，但屆時若出現過千人被解僱情況，相信有一定數目員工會失業。她認為，國泰應公布裁員前的節流方案，國泰亦有社會責任，要全面交代重組和裁員方案，有關決定應是一段時間前就有計劃，惟截至上周，國泰尚未回覆工會的相關查詢。