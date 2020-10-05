消息指國泰今公布裁員方案　工會下午4時將與管理層開會

國泰航空和旗下的港龍航空早前放棄申請第二輪保就業計劃，外界估計公司將大規模裁員。國泰亦表明會在第四季提出重組方案，連月來傳出裁員。有消息指，國泰今天（5日）開會和公布方案，但傳訊部表示未有相關消息。 據了解，下午4點工會將和公司會面。

國泰航空和港龍航空早前放棄申請第二輪保就業計劃，而參與的公司須承諾11月前不裁員，故連月來傳出國泰裁員消息。國泰表明在第四季會公布重組方案，近日坊間流傳國泰裁員方案，將解僱400名國泰城員工和700名機師。

國泰城今早有員工上班，沒有接受傳媒訪問。有消息指，國泰今天開會和公布方案，但傳訊部表示未有相關消息，國泰城現場有傳媒守候。

據了解，下午4點工會將和公司會面。

HK01正向國泰查詢。

職工盟主席吳敏兒表示，暫時沒有收到裁員的消息，她估計國泰有高層人員仍放假，故未必今日會公布有關方案。

她表示，國泰應該於本月會公布方案，「唔會等得太耐」。她說現時部分員工有兼職，但屆時過千人被解僱，有一定數目的員工會失業。她認為，國泰應公布裁員前的節流方案，她指國泰有社會責任要全面交代重組和裁員方案，有關決定應是一段時間前就有計劃。她又說，國泰上星期尚未回覆到工會。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼