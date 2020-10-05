新冠及流感夾擊或致病情嚴重　衞生署提市民10月8日起可打流感針

衞生署衞生防護中心今日（5日）公布，2020／21季度「疫苗資助計劃」將於本周四（8日）展開，為應對冬季流感季節，合資格人士包括50歲或以上人士、孕婦、學童等應盡早透過計劃接種季節性流感疫苗。 中心又提醒市民，流感病毒與新型冠狀病毒均可能於今年冬季流感季節傳播。同時患上兩病的人士可能會出現更嚴重病情，故接種流感疫苗至為重要。

季節性流感疫苗學校外展服務已涵蓋幼稚園及小學。（資料圖片／高仲明攝）

衞生署衞生防護中心表示，2020/21季度「疫苗資助計劃」將於本周四展開，為應對冬季流感季節，合資格人士，包括50歲或以上、6個月至未滿12歲兒童或小學生、孕婦、智障人士、領取傷殘津貼人士等人，應盡早透過計劃接種季節性流感疫苗。

合資格人士可到參與計劃的私家醫生診所接種獲資助的流感疫苗，每劑疫苗的資助額已提高至240元。參與計劃的私家醫生診所可額外收費，而現時約有四成醫生診所不會額外收費。醫生會於診所入口附近張貼「疫苗資助計劃」標誌，並於診所內張貼顯示收費的價格海報。

外展隊將於10月8日起 派員到幼稚園及小學為學童打針

此外，在「季節性流感疫苗學校外展（免費）」下，政府會安排公私營合作外展隊或衞生署外展隊到參與學校為學童免費接種疫苗。幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及幼兒中心的外展服務於10月8日展開，而小學的外展服務於10月22日開始。家長亦可安排他們在參與「疫苗資助計劃」的私家醫生診所接種資助的流感疫苗。

衞生防護中心發言人根據過往流行病學情況，冬季流感季節一般會在每年一月開始，但來臨的確實時間不能預測。由於人體在接種疫苗後需約兩星期產生抗體，市民應及早接種流感疫苗，預防季節性流感。

衞生防護中心又提醒市民流感病毒與新型冠狀病毒均可能於今年冬季流感季節傳播。同時患上兩種疾病人士可能會出現更嚴重病情，因此，於2020／21季度接種流感疫苗至為重要。

此外，為預防肺炎球菌感染，「疫苗資助計劃」繼續為年滿65歲的合資格長者提供資助肺炎球菌疫苗接種。若未曾接種肺炎球菌疫苗，沒有高風險情況的合資格長者可接種一劑二十三價疫苗，而合資格有高風險情況的長者則可接種一劑十三價疫苗，並在一年後接種一劑二十三價疫苗。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼