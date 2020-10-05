直播｜將軍澳隧道轉車站啟用後首個工作日　直擊收工時間路況

位於將軍澳隧道收費廣場（往將軍澳方向）的巴士轉車站，上周五（2日）早上啟用，今日（5日）為啟用後首個工作日，合共有25條巴士線於該處停站。 不過，將軍澳隧道一向有塞車問題，有西貢區區議員擔心啟用後，或加劇塞車情況，今日傍晚繁忙時間，將聯同運輸署職員到場視察交通狀況。 《香港01》將直擊現場情況。

西貢區議會10多名區議員，傍晚時間與運輸署官員到轉車站視察運作情況。巴士公司亦派出職員協助乘客轉車。

西貢區議會交通及運輸委員會主席林少忠指，西貢區巴士服務主要由兩大巴士集團提供，但轉車站未有提供跨公司轉乘優惠，而部分行經寶林北路的路線，亦未有提供轉乘優惠，希望巴士公司進一步提供更多優惠。他又指，會密切留意往九龍方向的轉車站工程進度，認為運輸署於往九龍方向的轉車站啟用後，應考慮如何調整區內巴士服務，又認為重組巴士路線必須向居民做充分諮詢。

林少忠續指，新轉車站位置可以容納6至7部巴士，有足夠空間，未見巴士因上落客而出現巴士龍，阻礙其他車輛前往將軍澳隧道的情況。在下午6時半左右，雖然隧道車流增多，但車流大致正常。

▼將軍澳隧道長期擠塞 9月28日晚間塞車情況▼

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▼將軍澳隧道轉車站首日啟用情況▼