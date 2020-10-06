新冠肺炎．最新｜天主教明我幼稚園學生家長初步確診　須停課　

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新冠病毒肺炎橫掃全球，世界衞生組織最新估算，以全球有76億人計算，可能有多達7.6億人感染新冠病毒，即每10人就有1人已染疫，是目前確診人數的20倍。
本地疫情反覆，衞生署衞生防護中心昨日（5日）公布新增11宗確診個案，至今累計病例5,125宗；本地持續有感染源頭不明個案，而滯港泰國女子感染群組擴大。另昨半日有少於10宗初步確診個案，包括一名泰籍旅客。消息指，本港今日大概有8宗確診，確診數字再次回落至個位數。
上周五（2日）生效的防疫措施，包括4人限聚、食肆限桌令和口罩令將於本周四午夜到期，行政會議今日（6日）將商議是否放寛。有政府專家指近日疫情反彈，傾向不放寛。
【12:10】本港再度出現零星無源頭個案，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（6日）在港台節目《千禧年代》表示，早前曾試過本地零確診，但現時再出現零星源頭不明個案，他認為有需要盡快撲熄火頭，稍一不慎就會出現群組個案，政府不宜再放寬限聚令等措施。
香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁在同一個節目上表示，雖然酒吧重開但是生意冷淡，擔心再有疫情再度收緊防疫措施。他說業界會做好所有防疫措施，呼籲持牌酒吧一同簽署《抗疫承諾約章》。
▼10月2日起重開處所及放寬措施▼
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【11:37】天主教明我幼稚園（奧運校）職員透露，一名學生家長初步確診新冠肺炎，該校於今明兩日停課消毒。
【10:54】消息指，本港今日新增大概8宗新冠肺炎確診個案。
【00:00】衞生署昨日（5日）公布新增11宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，其中包括一宗感染源頭不明個案，患者是一名居住於青衣藍澄灣5座的46歲女子。衞生防護中心昨晚更新的大廈名單顯示，該名女患者在9月28日曾到訪工作地點葵涌捷聯工業大廈，同日曾光顧葵興九龍貿易中心Oliver's Super Sandwich。衞生防護中心今日於記者會表示，該名患者曾於9月27日光顧尖沙咀港威酒店（
Gateway Hotel Hong Kong）自助午餐，惟晚上更新的大廈名單內未有相關資料。
Gateway Hotel Hong Kong）自助午餐，惟晚上更新的大廈名單內未有相關資料。
確診大廈食肆｜青衣患者曾訪葵興Super Sandwiches 港威酒店未上榜
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