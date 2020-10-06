新冠肺炎．最新｜消息：本港今日新增大概8宗確診個案　

新冠病毒肺炎橫掃全球，世界衞生組織最新估算，以全球有76億人計算，可能有多達7.6億人感染新冠病毒，即每10人就有1人已染疫，是目前確診人數的20倍。

本地疫情反覆，衞生署衞生防護中心昨日（5日）公布新增11宗確診個案，至今累計病例5,125宗；本地持續有感染源頭不明個案，而滯港泰國女子感染群組擴大。另昨半日有少於10宗初步確診個案，包括一名泰籍旅客。上周五（2日）生效的防疫措施，包括4人限聚、食肆限桌令和口罩令將於本周四午夜到期，行政會議今日（6日）將商議是否放寛。有政府專家指近日疫情反彈，傾向不放寛。