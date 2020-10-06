新冠肺炎．最新｜福建中學附屬學校學生家長疑確診　改網上授課

新冠病毒肺炎橫掃全球，世界衞生組織最新估算，以全球有76億人計算，可能有多達7.6億人感染新冠病毒，即每10人就有1人已染疫，是目前確診人數的20倍。 本地疫情反覆，衞生署衞生防護中心昨日（5日）公布新增11宗確診個案，至今累計病例5,125宗；消息指，本港今日大概有8宗確診，確診數字再次回落至個位數。 上周五（2日）生效的防疫措施，包括4人限聚、食肆限桌令和口罩令將於本周四午夜到期，食物及衞生局局長陳肇始表示，有關措施大致維持至下周。

【15:48】福建中學附屬學校昨發通告，稱於昨日下午近6時接獲家長通知，一名家長懷疑確診新型肺炎。校方將由2020年10月6日至2020年10月7日共兩天，停止面授課堂及校內活動，改為於網上授課。

【15:00】對於本港何時可以與粵澳推出「健康碼」，以及與其他國家的旅遊氣泡，陳肇始稱「整體疫情有點擔心，」明白有不少市民期望健康碼、旅遊氣泡，政府一直推進恢復正常跨境活動，「好多細節商討、各地交換意見，一定要視乎疫情，跨境流動活動先決條件是香港疫情穩定。」

【14:50】就不少市民到酒店放「宅度假」（staycation），陳肇始稱，有大批市民在酒店不戴口罩是不理想，而吃自助餐亦是高危，因為共用餐具，強調「在酒店房多人聚集是不理想，爆發風險提高」。

【14:47】被問到比較多源頭不明個案，惟周末多市民外出，並爆出酒吧群組，會否考慮收緊措施，陳肇始稱留意源頭不明沒有下跌，比最低位時有上升，呼籲市民勿鬆懈。酒吧規管方面，她指食環、警方有聯合行動，有40多宗展開法律程序，續加強巡查，尤其樓上酒吧。

【14:44】陳肇始表示，本季度10月8日展開季節性流感疫苗資助，6個月大兒童至12歲小學生、孕婦等應接種。小學流感疫苗外展服務會在10 月22開始。注射流感針有助防範冬季流感，並應對新型肺炎。

【14:39】陳肇始表示，由於新病毒株具更強傳播力，要預防第四波疲情提早出現，屆時政府沒有選擇，須收緊措施。她又指，未來一周的社交距離措施會大致維持，並觀察近日長假期後的情況。政府在周五（9日）起，放寬有關公眾溜冰場除隊際以外的活動須不多於４4人，而溜冰場隊際活動可多於4人。

【14:35】食物及衞生局局長陳肇始舉行記者會表示，本地持續出現源頭不明，社區有隱形傳播鏈，本地確診個案7天平均數近日都未有下跌，跌至低位後持續有上升，十宗有7宗源頭不明，情形不樂觀。

近期本地疫情有反彈勢頭，加上近期有酒吧出現確診個案，當局高度注意。當局會繼續巡查，要求從業員要嚴格遵從法例599F 規定，市民要遵守人群聚集規定。9月30日至10月5日食環署巡查9300次餐飲業務處所，檢控47名營運者。

【12:10】本港再度出現零星無源頭個案，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（6日）在港台節目《千禧年代》表示，早前曾試過本地零確診，但現時再出現零星源頭不明個案，他認為有需要盡快撲熄火頭，稍一不慎就會出現群組個案，政府不宜再放寬限聚令等措施。

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁在同一個節目上表示，雖然酒吧重開但是生意冷淡，擔心再有疫情再度收緊防疫措施。他說業界會做好所有防疫措施，呼籲持牌酒吧一同簽署《抗疫承諾約章》。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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【11:37】天主教明我幼稚園（奧運校）職員透露，一名學生家長初步確診新冠肺炎，該校於今明兩日停課消毒。

【10:54】消息指，本港今日新增大概8宗新冠肺炎確診個案。

【00:00】衞生署昨日（5日）公布新增11宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，其中包括一宗感染源頭不明個案，患者是一名居住於青衣藍澄灣5座的46歲女子。衞生防護中心昨晚更新的大廈名單顯示，該名女患者在9月28日曾到訪工作地點葵涌捷聯工業大廈，同日曾光顧葵興九龍貿易中心Oliver's Super Sandwich。衞生防護中心今日於記者會表示，該名患者曾於9月27日光顧尖沙咀港威酒店（

Gateway Hotel Hong Kong）自助午餐，惟晚上更新的大廈名單內未有相關資料。