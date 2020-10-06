宣道小學教師捲港獨教學遭釘牌　內地來港家長斥教材影響心態

教育局昨日（5日）公布，取消一名據指在教材散播「港獨」信息的教師，成反修例風波以來首名被除牌的教師。消息指出，該教師自九龍塘宣道小學，今日（6日）早上大批記者在宣道小學門外等候，校方未有回應事件。 有內地來港的家長支持教育局決定，認為相關教材影響小朋友的心態，但也有家長指，今早看新聞才得悉事件，故不評論。

教育局取消一名據指在教材散播「港獨」信息的教師。消息指，該教師自九龍塘宣道小學。 （歐嘉樂攝）

教育局昨日表示，自去年6月至今年8月，教育局接獲247宗關於教師在社會事件中涉嫌專業失當的投訴，已大致完成調查204宗個案，其中73宗不成立。就成立的個案，教育局經調查及紀律程序後，於本年9月下旬取消一名教師的註冊。

據悉，該名被取消註冊的教師來自九龍塘宣道小學，他成反修例風波以來首名被除牌的教師。

今早大批傳媒在門校守候，等候超過一小時未見校長吳麗芬，門外只有一名女老師、校工及保安迎接學生。女老師透露，學校不評論事件。

沒有看過相關教材 須符合大眾需求、人民的要求

家長耿先生從內地來港十多年，小朋友就讀小一。他表示，教師沒有遵從正規的教材是應該被取消（教師）資格，但他沒有看過相關教材，只是從電台、電視得悉事件，「符合大眾需求、人民的要求，心態要端正，不然孩子會出現各種各樣的問題。」作為家長的他，未來會多留意功課，「每天都看一看，問一問」，過去他從沒想到學校會出「這麼大的問題，如果再發現問題，肯定會投訴。」

但更大部份的家長則指，今早才得悉事件，驚訝校外有大批記者守候，「我都係啱啱先知。」

記者其後再致電校務處，職員表示「不方便評論」，要求記者留下聯絡。