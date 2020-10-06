公大研究指政府推「白居二」後　居屋第二市場價格指數飊逾倍

政府2017年將「白表居屋第二市場計劃」（白居二）恆常化，今期白居二配額更增至4500個。公開大學今日（6日）公布「居屋公開價格指數」研究結果，以追蹤居屋第二市場（未補地價成交）交易價格。結果發現，政府在2013年推出白居二計劃後，「居屋公開價格指數」於7年內上升116.28%，即二手居屋樓價升幅約一倍，跑贏私人市場。 公開大學指，他們將會每月更新「居屋公開價格指數」，提供私人市場以外的樓價指數，以作參考指標。

公開大學今日公布「居屋公開價格指數」研究結果，並稱會每月更新指數，以提供私人市場以外的樓價指數。（鄭子峰攝）

「居屋公開價格指數」透過追蹤本地居屋第二市場成交，從而反映本地居屋在第二市場價格變化。

團隊追蹤過往約15年的數據，選出第二市場中成交量最高的50個居屋屋苑作成份屋苑，包括天盛苑、寶盈花園、采頤花園等，並分析各成份屋苑呎價，估算每月份屋苑的市價，並與基數月份市值作對比，從而編制「居屋公開價格指數」。

樓價升幅跑贏私樓

結果發現，政府在2013年推出白居二計劃後，2013年1月至今年6月期間，「居屋公開價格指數」升116.28%，即相關屋苑的樓價升幅約一倍。相反，代表私人市場的中原城市指數（CCI），只上升了51.39%。

價格較私人市場隱定

他們指，自2006年1月至2020年6月，資助房屋及私人市場房屋價格走勢一直攀升，但資助房屋價格升幅比私人市場更顯著。研究對比了金融危機 2008年1月至12月期間的數據，發現「居屋公開價格指數」只下跌了0.88%，變化不多，但CCI卻大跌了19.57%。公開大學人文社會科學院助理教授暨研究員馬耀宗指，「坊間以往覺得買居屋唔穩陣⋯但我哋嘅發現唔係咁。」

他們推算，若銀行同業拆息下跌1厘，白居二推出後「居屋公開價格指數」會上升5.88%，與CCI、差餉物業估價署的指數相若，反映第二市場的消費行為與私人市場相若。