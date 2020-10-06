直播｜宣道教師釘牌　教育局：花大量時間介紹港獨　屬有計劃行為

教育局昨晚(6日)發聲明，指9月底取消了一名教師的註冊，指對方涉及在校園內「播毒」，宣揚港獨訊息。據了解，涉事教師是九龍塘宣道小學的老師。 教育局局長楊潤雄今日見記者交代詳情，《香港01》現場直播。

楊潤雄指，今日舉行記者會要「以正視聽」，令大家明白教育局取消教師註冊的程序，並維護校園的決心。他又指，本屆政府重視教育，正如特首林鄭月娥今早所言，除了推出多項津貼、措施等，但不會只限於提供資源，亦要為教師專業操守把關，維持專業。

他又指，去年6月至今，已處到247宗涉及教師專業操守問題的投訴，當中有73宗不成立，餘下的個案，有一宗投訴因事態嚴重，需要取消其註冊。

楊：大部份教師好專業

楊潤雄強調，本港大部分教師「好專業」，只得「極少數害群之馬」，未來會繼續在行政長官的帶領下，維護教育專業，重申今次的過程「依法辦事」，「不怕任何勢力、不容港獨、違法意識在校園散播。」他又承認，今次事件是嚴重及罕見，亦是首宗因教學及教材上出現專業失德而被取消註冊的個案，而九龍塘宣道小學亦已表明該教師已離職。

九龍塘宣道小學一名教師被指在教材散播港獨訊息，被教育局取消教師資格。（歐嘉樂攝）

教育局常任秘書長李美嫦表示，在《教育條例》下，教育局有責任監察學校的教育質素，第47條列明如果教職人員不是適合及適當人選，該人員已不再稱職，教育局常秘可取消其教師註冊，重申今次是「依法辦事」。她指出，今次個案中已經過詳細調查，並聽取老師的申述，其後再於去年9月要求學校調查及提交報告，經首長級人員去檢視工作紙和報告後，亦再2次要求教師提交書面解釋，最終作出決定。

李美嫦：懲處合理、合適及合乎比例

她指，在取消教師註冊前有通知該名教師，該名教師亦有尋求法律協助。李美嫦指，為保障學生利益、充分考慮了嚴重性、其他個案等，認為今次是很嚴重宣揚港獨的做法，嚴重違反教師專業操守，強調取消教師註冊的做法是「合理、合適及合乎比例」。

李美嫦又稱，教育局已於2016年已向學校強調，要根據《基本法》表明香港是中國不可分離的一部份，而港獨不符合《基本法》的憲制地位，重申任何港獨主張不應在校園內出現。

她說，涉事教師曾解釋教材是討論言論自由，但認為即使要討論言論自由，亦要引用持平、適當例子，而今次事件的內容、深淺程度，絕對不適合小學生。

教育局副秘書長陳蕭淑芬則指出，今次個案並不是單一工作紙出現問題，而是有計劃散播港獨訊息。她說，教案、教材是教師要花心思設計，而設計要符合教學目標、學生需要，設計教學策略、工作紙是要鞏固學生的學習。

陳蕭淑芬：有35分鐘教學時間繼續討論台獨、藏獨議題

她提到，有關教師的教案、教材是以「港獨」為主題，有計劃地以50分鐘旳課堂時間，由《社團條例》探討香港民族黨宗旨、政黨，但香港民族黨已是非法組織。而教師準備的工作紙，亦有向學生提問為什麼有人會提出「港獨」、何時有「港獨」思潮等，隨後有35分鐘的教學時間，繼續討論台獨、藏獨等分裂國土議題。

陳蕭淑芬指，課堂中有播片環節，並示意學生如同意內容可舉手示意，等同要求學生作政治表態，相信是社會大眾不能接受。她重申，《社團條例》、藏獨、台獨等議題，絕不適合小五學生。此外，她又質疑按課堂的影片內容，討論「港獨」原因是甚麼？認為教師將個人概念強加於學生。

她又指，教案內容有明顯偏差，例如當中提到「試想想你和幾位同學分組活動，可能是非法社團」，認為是「極度錯誤」的訊息，歪曲概念。另一例子是政府運用社團條例屬於「黨禁」，批評此內容不符合事實，加上教案完整結構、要求學生表態、工作紙內容等，認為該名教師是有計畫行為，並非「一時疏忽」，遂決定取消其教學註冊。

陳蕭淑芬又指，學校的校長、副校長亦有責任監管，其他老師都應有專業判斷發現有問題並提出，但指相關老師只按同樣教材施，有違操守亦應負責。

楊潤雄又指，這次事件是在《國安法》訂立前發生，由於法例規定是管轄實施後的案件，故沒打算轉介今次個案予執法機構，但提到未來會就同類事件與保安局等部門商討。

當局認為，該名教師在課堂散播「港獨」信息不是一時疏忽，而是有計劃的行為，「當中不少內容屬扭曲和偏頗，對學生構成嚴重的損害。即使單從教學內容的深淺程度而言，亦絕對不適合小學生。為保障學生的利益、維護教師的專業及社會大衆對教學專業團隊的信任，教育局決定取消有關教師的註冊。」