宣道教師釘牌　教育局：終身不得踏足校園　律師：做外賣都唔得

教育局昨日（5日）公布，取消一名據指在教材散播「港獨」訊息的教師註冊，成首名因教學及教材專業失德被除牌的教師，當局證實該教師來自九龍塘宣道小學。局方指，根據《教育條例》，釘牌決定是「終身制」。 律師莊耀洸指，按法例教師可在收到決定通知書後21日內向上訴委員會提出上訴，如再不滿決定可向行政長官會同行政會議提出上訴，倘仍未能推翻決定，最後亦可提出司法覆核。 雖然被除牌教師可再申請註冊為教員，但法例列明如申請人的准用教員許可證曾被取消，教育局常任秘書長可拒絕其申請。另外，由於曾被「釘牌」的教師在未經常秘書面准許下，不得進入或逗留在任何學校，莊形容對涉事教師的職業生涯是「災難性」，很多工作亦不能擔任，「做外賣都未必得。」

行政長官林鄭月娥今日（6日）指，以前因違法、定罪，譬如非禮的案件或者其他的案件，曾有教師因此被「除牌」；但據她所知，今次是首次以專業失德為理由取消一位教師的專業資格，形容是「影響了這位人士的終身職業，他作為教學的終身職業受到影響。」

教育局局長楊潤雄今日召開記者會回應事件，席上有記者追問，該名教師是否如同「終身剝奪教育權利」，及不得再進入校園，教育局常任秘書長李美嫦回應指，局方「依法辦事」，根據《教育條例》第47條，取消該名教師的資格，而條例亦未有列明時限，屬於「終身」安排，按法例要求，亦不再容許他進入校園。

教局拒絕教師親身答辯

李美嫦強調，基於個案嚴重性，取消教師註冊的決定「合理、合適及合乎比例」。據了解該名教師有提出親身答辯，惟局方未有接納，李美嫦則指，書面答覆已很詳盡，強調充分考慮了不同觀點。

律師莊耀洸則表示，根據《教育條例》，如教師須上訴，要在通知書送達後21天內，書面向上訴委員會提出。如教師不同意上訴委員會決定，可再以書面方式向行政長官會同行政會議提出上訴；若不滿決定則可再提出司法覆核，最終有機會上訴至終審法院。

九龍塘宣道小學着學生做的工作紙有「港獨」及言論自由內容。（網上圖片）

被問到該名教師將來可否再提出註冊申請，莊指理論上該名教師可再申請，然而《教育條例》中列明多個情況下，常任秘書長可拒絕申請，當中包括「該人的准用教員許可證以前曾被取消」，即今次個案中的教師情況。他坦言未見過類似情況，直言該教師「有可能永遠做唔返老師。」

另外，莊耀洸又指，由於《教育條例》中列明如教師被「釘牌」，未經常任秘書長書面准許，不得進入或逗留在任何學校。因此估計該名教師有不少工作亦不能擔任，「都幾災難性，做外賣、整冷氣都未必得。」