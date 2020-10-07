新冠肺炎．最新｜無源頭個案反彈創近期新高　4人限聚令放寬無期

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本港新冠肺炎疫情反覆，衞生署衞生防護中心昨日（6日）公布新增8宗確診個案，至今累計病例5,133宗。本地感染個案佔5宗，當中3宗屬感染源頭未明，包括一名於帝苑酒店3樓越南餐廳工作的員工，當局會向酒店住客及員工派樽檢測。以無源頭本地個案計算，是自上月19日錄得3宗後，近2.5周再次出現同一感染人數。食物及衞生局局長陳肇始不諱言，本港確診個案有回升趨勢。
另外，衞生署指昨半日有約10宗初步確診個案。
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【00:00】本港新冠肺炎疫情反覆，衞生署今日公布新增8宗新冠肺炎確診個案，累計增至5,133宗；當中3宗為不明源頭本地個案，創近2.5周新高。
衞生防護中心晚上更新患者行蹤，三名患者在發病期間曾到7間食肆光顧或工作，當中4間位於屯門，包括譚仔三哥、雲貴軒米線等，另外亦有患者在帝苑越南餐廳Le Soleil任職侍應。
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▼10月2日起重開處所及放寬措施▼
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