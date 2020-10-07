新冠肺炎．最新｜3藥房售貨員無源頭　有人曾到油塘、九龍城按摩

本港新冠肺炎疫情反覆，衞生署衞生防護中心今日（7日）公布新增11宗確診個案，至今累計病例5,144宗；輸入個案為2宗，兩人均由印度抵港，本地感染個案佔9宗，有3宗與早前確診個案有關，餘下6宗感染源頭未明。根據流行病學追蹤，當局相信豪麗大廈個案與China Secret酒吧個案相關，兩群組合計有9人中招，新確診包括一名曾到酒吧人士，及兩名曾於豪麗大廈與確診者同住的泰籍女旅客。另有一名居於橫頭磡，曾光顧酒吧的29歲男子初步確診。 至於無源頭個案中，有3名分別於3間旺角藥房工作，而互相相識的男子確診，有人在病毒潛伏期間曾到油塘中心及九龍城按摩。今日是復課以來首次有中學生染疫，患者就讀的將軍澳迦密主恩中學，其就讀浸會大學的家人亦確診。另外，葵涌國寶之家院舍有1名院友確診，2人初確診，全院需要撤離檢疫。另外，本港今日有少於10宗初步確診個案。

張竹君指，本港新增11宗個案，9宗為本地感染，多達6宗無源頭。（高仲明攝）

【17:05】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報19宗個案，無病人離世。有10名病人康復出院。目前尚有115名確診病人，分別在醫管局17間醫院及亞博社區治療設施留醫，當中有10人情況危殆，9人情況嚴重，97人情況穩定。負壓病床數目是1,119張，使用62%；負壓病房數目是627間，使用率70%。

【16:54】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時，過去24小時新增11宗 確診，至今累計病例5144宗，當中2宗屬輸入個案，2人均由印度來港，並乘坐同一班AI380航班。

至於本地感染個案則有9宗，其中3宗與早前個案有關連，包括1名有曾到China Secret人士，及與早前確診泰籍旅客同住豪麗大廈的2名住客。另有1名曾到China Secret的29歲男子初步確診。當局經流行病學追蹤，發現豪麗大廈個案與酒吧China Secret群組有關，目前該群組已累計9人中招。

6宗無源頭本地感染個案資料︰

病人編號#5135、#5136及#5137為朋友，同為藥房售貨員，分別於西洋菜街龍城中西藥房、豉油街大華藥房及旺角亞皆老街龍城中西藥房工作，最後上班日為10月4日，10月5日到養和醫院檢測後確診。患者有時會到其他藥房傾談，當中有人曾到油塘中心及九龍城按摩。目前個案已由警方協助追蹤行蹤，3人未有到過China Secret酒吧。

病人編號#5140，57歲男性，葵涌院舍國寶之家男院友，同院另有2人初步確診。院舍內30多位院友及6名工作人員，都要送往檢疫中心隔離。

病人編號#5143、#5144為相關的家庭成員，#5143是浸大學生，10月1日有病徵，曾於9月29日及30日返回大學校園，當局會向同一教室人士派樽檢測，患者上學時有保持距離及佩戴口罩。至於#5144為迦密主恩中學學生，9月30日為最後上課日，已要求學校大清洗，並會向師生派樽檢測。二人在病毒潛伏期，曾打籃球，參與家庭聚會，及與親戚燒烤。

▼葵涌「國寶之家」院舍有院友確診 全院需撤離檢疫▼

【15:58】據了解，香港浸會大學一名二年級學生驗出對新型冠狀病毒呈陽性。浸大編委報道指，生物系今日（7日）向該學系學生發放電郵，指一名就讀應用生物學二年級學生於昨夜凌晨確診新型冠狀病毒肺炎，現正留院。

報道引述電郵指，該名學生曾於9月28至30日回校上堂，校方暫未有向全體學生正式公布該名受感染學生曾到訪的校園地點。

浸大隨後向學生發內部電郵交代事件，指涉事學生於10月1日出現病徵，校內部分課室及設施需關閉，個別課程需改為網上授課。

【11:16】消息指，今日增大概11宗新型肺炎確診個案，當中大約7宗屬本地源頭未明個案。

【11:00】保良局蔡繼有學校發通告指，一名學生的胞姊昨日初步確診新型肺炎，惟最新第二次檢測結果初步為陰性，該學生需自我隔離及接受檢測，待有陰性結果才可回校。校方一度建議改為網上授課，惟衞生防護中心指懷疑確診者並非學校的學生，暫無需要網上授課。

針對網上通訊群組對話顯示，保良局顏寶鈴書院一名中一級學生初步確診新型肺炎，記者致電學校查詢，有校方人員透露，從家長獲知的消息，至今早仍未有證實確診的個案。



【10:50】將軍澳迦密主恩中學發通告指，校內一名學生確診，將按教育局及衞生防護中心指示，10月7日起至10月8日暫時全校停止面授課堂及校內活動共兩天，以進行校舍全面清潔及消毒。

【10:00】康文署宣布，受2019冠狀病毒病疫情影響，第八屆全港運動會（港運會）延期一年舉行；而原定今年開始的十八區運動員選拔將延至明年4月至2022年1月舉行，區際體育比賽則順延至2022年3月開始。

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【00:00】本港新冠肺炎疫情反覆，衞生署今日公布新增8宗新冠肺炎確診個案，累計增至5,133宗；當中3宗為不明源頭本地個案，創近2.5周新高。

衞生防護中心晚上更新患者行蹤，三名患者在發病期間曾到7間食肆光顧或工作，當中4間位於屯門，包括譚仔三哥、雲貴軒米線等，另外亦有患者在帝苑越南餐廳Le Soleil任職侍應。

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▼10月2日起重開處所及放寬措施▼