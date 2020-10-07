新冠肺炎．直播｜增11宗　China Secret累計9人中招　3藥房工染疫

本港新冠肺炎疫情反覆，衞生署衞生防護中心今日（7日）公布新增11宗確診個案，至今累計病例5,144宗；輸入個案為2宗，兩人均由印度抵港，本地感染個案佔9宗，有6宗與早前確診個案有關，餘下3宗感染源頭未明，3人為朋友一同於藥房做售貨員。根據流行病學追蹤，當局相信，豪麗大廈個案與China Secret酒吧個案相關，兩群組合計有9人中招。另有一名居於橫頭磡，曾光顧China Secret的29歲男子初步確診。 疫情未止，今日(7日)有學校發通告指，校內有學生確診感染新冠肺炎，是復課以來首位中學生染疫，涉及的將軍澳迦密主恩中學指，10月7日起至10月8日暫時全校停止面授課堂及校內活動共兩天，以進行校舍全面清潔及消毒。

【15:58】據了解，香港浸會大學一名二年級學生驗出對新型冠狀病毒呈陽性。浸大編委報道指，生物系今日（7日）向該學系學生發放電郵，指一名就讀應用生物學二年級學生於昨夜凌晨確診新型冠狀病毒肺炎，現正留院。

報道引述電郵指，該名學生曾於9月28至30日回校上堂，校方暫未有向全體學生正式公布該名受感染學生曾到訪的校園地點。

浸大隨後向學生發內部電郵交代事件，指涉事學生於10月1日出現病徵，校內部分課室及設施需關閉，個別課程需改為網上授課。

【11:16】消息指，今日增大概11宗新型肺炎確診個案，當中大約7宗屬本地源頭未明個案。

【11:00】保良局蔡繼有學校發通告指，一名學生的胞姊昨日初步確診新型肺炎，惟最新第二次檢測結果初步為陰性，該學生需自我隔離及接受檢測，待有陰性結果才可回校。校方一度建議改為網上授課，惟衞生防護中心指懷疑確診者並非學校的學生，暫無需要網上授課。

針對網上通訊群組對話顯示，保良局顏寶鈴書院一名中一級學生初步確診新型肺炎，記者致電學校查詢，有校方人員透露，從家長獲知的消息，至今早仍未有證實確診的個案。



【10:50】將軍澳迦密主恩中學發通告指，校內一名學生確診，將按教育局及衞生防護中心指示，10月7日起至10月8日暫時全校停止面授課堂及校內活動共兩天，以進行校舍全面清潔及消毒。

【10:00】康文署宣布，受2019冠狀病毒病疫情影響，第八屆全港運動會（港運會）延期一年舉行；而原定今年開始的十八區運動員選拔將延至明年4月至2022年1月舉行，區際體育比賽則順延至2022年3月開始。

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【00:00】本港新冠肺炎疫情反覆，衞生署今日公布新增8宗新冠肺炎確診個案，累計增至5,133宗；當中3宗為不明源頭本地個案，創近2.5周新高。

衞生防護中心晚上更新患者行蹤，三名患者在發病期間曾到7間食肆光顧或工作，當中4間位於屯門，包括譚仔三哥、雲貴軒米線等，另外亦有患者在帝苑越南餐廳Le Soleil任職侍應。

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▼10月2日起重開處所及放寬措施▼