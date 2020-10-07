報道指抗疫專家福田敬二不獲港大續約　許樹昌盛讚視野廣、能力高

香港大學醫學院微生物學系早前有有3名臨牀教授離職後，有報道指，政府抗疫專家、港大公共衛生學院院長福田敬二不獲港大續約。 政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（7日）在商台節目《在晴朗的一天出發》上表示，福田敬二曾任職美國疾病控制及預防中心，及後出任世衛助理總幹事，在公共衛生政策上有豐富經驗及廣闊視野，福田敬二主力研究2013年中東呼吸綜合症，於2015年負責帶隊赴南韓調查，形容他「能力好高」，在本港今次疫情中提出很多意見。

有報道指，政府抗疫專家、港大公共衛生學院院長福田敬二不獲港大續約。（資料圖片）

《明報》今日（7日）報道引述消息指，港大公共衛生學院院長福田敬二不獲港大續約，料明年底完成5年合約後離開，港大醫學院將為此全球招聘。

許樹昌表示，福田敬二是他的好朋友，許樹昌指福田敬二不是主力學術，但實戰經驗豐富，他於2015年曾隨福田敬二到南韓調查中東呼吸綜合症疫情，到三星醫院研究。許樹昌形容對方「能力好高」，尤其是對外間發放訊息能力，每次面對國際傳媒的尖銳及政治問題，都回答得體圓滿。

許樹昌盛讚對方的公共衛生視野廣，在今次本港疫情中給予不少建言，尤其是政府與公眾溝通、訊息發布方面，運用到世衛經驗。

許樹昌表示，據學界一般做法，60歲已屆退休年齡，延期最多5年，之後要視乎個案每年續約。